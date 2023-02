Premios Goya 2023 y el melocotonazo: sonoro fracaso de 'Alcarrás', que se va de vacío a pesar de sus 11 nominaciones, un Oso de Oro y la selección para los Óscar

Cuando se estrenó en abril, 'Alcarràs' se daba como la película española del 2022, pero aún faltaban por llegar Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Pilar Palomero o Carlos Vermut, y de pensarse que iba a arrasar en los Goya ha pasado a no llevarse ninguno en las 11 nominaciones a las que optaba en una gala que premió a 'As Bestas'. Un fracaso que, como siempre que ocurren estas cosas, se achaca a conspiraciones judeomasónicas dentro de la Academia de cine.

Indignación por el rosco

Nadie esperaba que 'Alcarràs' se fuera de vacío tras haber conquistado el Oso de Oro en la 72ª edición de la Berlinale, un premio histórico que no recibía el cine español desde 1983 con 'La colmena', pero lo cierto es que es considerar que los premios de un festival a los del cine Español necesitan una correlación es un pensamiento un tanto reduccionista, y pensar que las elecciones de otros son mejores que las nuestras propio de una España tardofranquista.

Y esto es porque en la Berlinale no competía 'As Bestas', claro. Hay que dejar de pensar que hay motivos ocultos y asimilar que hay una película que ha convencido allá por donde ha pasado y no tratar de hacer esquemas mentales en los que ha ganado porque se ha estrenado en noviembre y no en abril. 'Cinco Lobitos' lo hizo en mayo y ha conseguido rascar más. Lo de 'Modelo 77' es otra cosa, claro. Un sinsentido, pero en el que las damnificadas son 'Malnazidos' e 'Irati'.

Otros ven una incongruencia que la Academia de Cine español eligiera 'Alcarràs' como representante de España en los Óscar de 2023, imponiéndose a 'Cinco lobitos' y 'As Bestas', las otras dos preseleccionadas, y luego no dieran ningún premio Goya. El sonoro fracaso (no pasó ni la preselección) era algo que se podía palpar, y aunque la elección de una y otra no tienen que ver solo con cuál es mejor película, lo de los Goya 2023 parece una corrección a tiempo y hace justicia a la mejor película española no ya del año, sino de lo que llevamos de década.

