Carla Simón gana el Oso de Oro con 'Alcarràs': el palmarés del Festival de Berlín 2022 vuelve a coronar una película española cuatro décadas después

Solo unos días después de la gala de entrega de los Premios Goya, el cine español tiene otro motivo para la fiesta. Carla Simón ha logrado el Oso de Oro a la mejor película de la 72ª edición del Festival de Berlín con su nuevo trabajo, 'Alcarràs'. Así lo ha decidido el jurado internacional liderado por el querido M. Night Shyamalan.

La última vez que una película española se alzó con el premio más importante de la Berlinale fue en 1983, cuando Mario Camus venció con 'La colmena', si bien en aquella ocasión fue un éxito compartido ex aqeuo con la británica 'Ascendancy', de Edward Bennett. Hay que retroceder a 1981 para encontrar el que hasta ahora era el último Oso de Oro totalmente "marca España" 100%: lo ganó Carlos Saura por 'Deprisa, deprisa'.

'Alcarràs' es el segundo largometraje de la realizadora Carla Simón, que ya conoció el éxito en 2017 con su debut, 'Verano 1993'. Su nueva película, según palabras de la propia cineasta, cuenta "una historia sobre la pertenencia a una tierra, a un lugar. Un drama sobre las perpetuas tensiones generacionales, la superación de antiguas tradiciones y la importancia de la unidad familiar en tiempos de crisis".

La sinopsis de 'Alcarràs' nos aclara que, después de 80 años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha. Aquí podéis ver el primer teaser oficial de la película, un breve clip lanzado durante la celebración del Festival de Berlín:

Oso de Oro a la mejor película: 'Alcarràs', dirigida por Carla Simón y producida por María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno.

Oso de Plata a la mejor dirección: Claire Denis por 'Both Sides of the Blade' ('Avec amour et acharnement').

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: 'The Novelist?s Film" ('So-seol-ga-ui yeong-hwa') de Hong Sangsoo.

Oso de Plata - Premio del Jurado: 'Robe of Gems', de Natalia López Gallardo.

Oso de Plata al mejor guion: Laila Stieler, por 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush' ('Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush').

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Meltem Kaptan, por 'Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush' ('Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush').

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Laura Basuki, por 'Before, Now & Then' ('Nana').

Oso de Plata a la excepcional contribución artística: Rithy Panh y Sarit Mang, por 'Everything Will Be Ok'.

Mención especial del Jurado: 'A piece of sky' ('Drii Winter') de Michael Koch.

Premio al mejor documental: 'Myanmar Diaries', por The Myanmar Film Collective.

Premio a la mejor ópera prima: 'Sonne', de Kurdwin Ayub.