Óscar 2021: la porra de Espinof y nuestros nominados favoritos que nos gustaría que ganasen

Con la 93 ceremonia de entrega de los Premios Óscar a la vuelta de la esquina, es el momento de recapitular la lista de nominaciones y empezar a dar forma a nuestra porra, quiniela o como queráis llamarla. Y mucho ojo, porque este año la cosa está muy reñida gracias a un reparto de nominaciones de lo más equilibrado.

A continuación, os dejo con las predicciones para las categorías principales de la noche y con la lista de favoritas de cada editor para alzarse con el galardón más prestigioso de la temporada de premios. ¡Hagan sus apuestas!

Predicciones de los Óscar 2021

Mejor película

'El padre'

'Judas y el mesías negro'

'Mank'

'Minari. Historia de mi familia'

'Nomadland'

'Una joven prometedora'

'Sound of Metal'

'El juicio de los 7 de Chicago'

Desde que arrancó la temporada de premios, la nueva película de Chloé Zhao ha ido cosechando galardones a la mejor película; incluyendo el Globo de Oro, el Critics Choice, el BAFTA, el Gotham, el Satellite... —y todo esto sin contar festivales ni premios de sindicatos—. Ojalá haya sorpresas, pero parece que 'Nomadland' tiene el Óscar asegurado.

Mejor dirección

Thomas Vinterberg, por 'Otra ronda'

David Fincher, por 'Mank'

Lee Isaac Chung, por 'Minari. Historia de mi familia'

Chloé Zhao, por 'Nomadland'

Emerald Fennell, por 'Una joven prometedora'

Lo dicho en la categoría de mejor película se aplica a la mejor dirección. Zhao ya tiene en su poder el Critics Choice, el BAFTA, el Globo de Oro, el premio del sindicato de directores... y parece que ya debería ir haciendo hueco al Óscar en su estantería. Eso sí, ojalá Vinterberg dé el campanazo y aporte algo de emoción.

Mejor actriz protagonista

Viola Davis, por 'La madre del blues'

Andra Day, por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday'

Vanessa Kirby, por 'Fragmentos de una mujer'

Frances McDormand, por 'Nomadland'

Carey Mulligan, por 'Una joven prometedora'

Aunque Vanessa Kirby debería llevarse el galardón por su tour de force en 'Fragmentos de una mujer', raro será que Frances McDormand no dé a 'Nomadland' otra alegría en la ceremonia del domingo. En esta categoría la cosa está mucho más ajustada, porque Andra Day ya sorprendió con su victoria en los Globos de Oro.

Mejor actor protagonista

Riz Ahmed, por 'Sound of Metal'

Anthony Hopkins, por 'El padre'

Chadwick Boseman, por 'La madre del blues'

Gary Oldman, por 'Mank'

Steven Yeun, por 'Minari. Historia de mi familia'

Todo parece indicar que Chadwick Boseman será honorado con el Óscar póstumo al mejor actor protagonista por su trabajo en 'La madre del blues'. Aunque su trabajo en la película de George C. Wolfe sea digno, al menos, de nominación, el logro de Anthony Hopkins en 'El padre' es lo suficientemente grande como para alzarse como justo ganador.

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Daniel Kaluuya, por 'Judas y el mesías negro'

Leslie Odom Jr., por 'Una noche en Miami...'

Paul Raci, por 'Sound of Metal'

Lakeith Stanfield, por 'Judas y el mesías negro'

Las estadísticas dicen que ningún actor en la historia de los Óscar ha perdido el premio tras haber salido victorioso en las ceremonias televisadas del año. Este es el caso de Daniel Kaluuya —lamentablemente, no el de Sacha Baron Coen, que está inmenso en 'El juicio de los 7 de chicago'—, así que, a no ser que se convierta en la excepción que confirma la regla, la estatuilla dorada es suya.

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, por 'Borat, película film secuela'

Glenn Close, por 'Hillbilly, una elegía rural'

Olivia Colman, por 'El padre'

Amanda Seyfried, por 'Mank'

Youn Yuh-jung, por 'Minari. Historia de mi familia'

Aunque la labor de Olivia Colman en 'El padre' sea digna del mayor de los elogios, la victoria de Youn Yuh-jung en los premios del sindicato de actores y en los BAFTA la posicionan como gran favorita.

Mejor guión original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenny Lucas, por 'Judas y el mesías negro'

Lee Isaac Chung, por 'Minari. Historia de mi familia'

Emerald Fennell, por 'Una joven prometedora'

Derek Cianfrance, Abraham Marder y Darius Marder, por 'Sound of metal'

Aaron Sorkin, por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Categoría peliaguda. El guión de Aaron Sorkin para 'El juicio de los 7 de Chicago' no sólo es brillante —nadie escribe diálogos como este hombre—, sino que llega a los Óscar tras ganar el Globo de Oro. No obstante, el libreto —escrito a brochazos demasiado gordos para mi gusto— de 'Una joven prometedora' tiene muchas posibilidades de repetir victoria tras el premio del sindicato de guionistas, el BAFTA y el Critics Choice. Por acumulación, se lo lleva Emerald Fennell.

Mejor guión adaptado

Sacha Baron Cohen, por 'Borat, Película Film Secuela'

Florian Zeller y Christopher Hampton, por 'El padre'

Clohé Zhao, por 'Nomadland'

Kemp Powers, por 'Una noche en Miami...'

Ramin Bahrani, por 'Tigre Blanco'

Aunque 'Nomadland' sea la gran favorita de la noche, es muy poco probable que la Academia permita que 'El padre' se vaya de vacío. Pero, más allá de la sensación de premio de consolación, es de rigor reconocer que la adaptación de la obra de Florian Zeller es, sencillamente, brillante.

Mejor película internacional

'Otra ronda', de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

'Collective', de Alexander Nanau (Rumanía)

'Better Days' (Shaonian de ni), de Derek Tsang (Hong Kong)

'The Man Who Sold His Skin', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina)

Con Thomas Vinterberg nominado a la mejor dirección, raro —muy raro— sería que 'Otra ronda' se fuese de vacío en la categoría de mejor película internacional. Aunque sólo sea por el baile de Mads Mikkelsen, ya tiene el cielo ganado.

Mejor película documental

'Collective', de Alexander Nanau

'Crip Camp', de James Lebrecht & Nicole Newnham

'El agente topo', de Maite Alberdi

'Lo que el pulpo me enseñó', de Pippa Ehrlich & James Reed

'Time', de Garrett Bradley

Se ha llevado el BAFTA, se ha llevado el premio del sindicato de productores, y se ha llevado las lágrimas de muchos espectadores que han caído rendidos a sus pies. Si los académicos tienen su corazoncito, probablemente premien a 'Lo que el pulpo me enseñó'.

Mejor película de animación

'Soul'

'Wolfwalkers'

'Más allá de la Luna'

'Onward'

'La oveja Shaun. La película: Granjaguedón'

Pixar tiene dos películas nominadas, y 'Soul' ya se ha hecho con varios galardones como el Annie, el BAFTA, el Globo de Oro o el premio del sindicato de directores. Aunque no sea la mejor cara del estudio, la victoria va a ser para el gigante de Disney.

Mejor montaje

Yorgos Lamprinos, por 'El padre'

Chloé Zhao, por 'Nomadland'

Frédéric Thoraval, por 'Una joven prometedora'

Mikkel E.G. Nielsen, por 'Sound of metal'

Alan Baumgarten, por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Por norma general, los Óscar de las categorías de sonido y la de montaje suelen tener el mismo ganador, y 'Sound of Metal' parece tener asegurados ambos. No obstante, 'El juicio de los 7 de Chicago' puede plantar cara —y debería ganar, si me preguntan— tras haberse alzado con el Eddie de la American Cinema Editors.

Mejor dirección de fotografía

Sean Bobbitt, por 'Judas y el mesías negro'

Erik Messerschmidt, por 'Mank'

Dariusz Wolski, por 'Noticias del gran mundo' (News of the World)

Joshua James Richards, por 'Nomadland'

Phedon Papamichael, por 'El juicio de los 7 de Chicago'

Otra categoría complicada. La American Society of Cinematographers ha dado su último galardón a 'Mank', pero el BAFTA, el Critics Choice, y el premio de la National Society of Film Critics apuntan directamente a 'Nomadland' como vencedora en la mejor dirección de fotografía.

Las favoritas de los editores de Espinof

Víctor López G.

Mejor película : 'El padre' (ganará 'Nomadland')

Mejor dirección : Thomas Vinterberg (ganará Chloé Zhao)

Mejor actriz protagonista : Vanessa Kirby (ganará Frances McDormand)

Mejor actor protagonista : Anthony Hopkins (ganará Chadwick Boseman)

Mejor actor de reparto : Sacha Baron Cohen (ganará Daniel Kaluuya)

Mejor actriz de reparto : Olivia Colman (ganará Youn Yuh-jung)

Mejor guión original : 'El juicio de los 7 de Chicago'

Mejor guión adaptado : 'El padre'

Mejor película internacional : 'Otra ronda'

Mejor película documental : 'Lo que el pulpo me enseñó'

Mejor película de animación : 'Onward' (ganará 'Soul')

Mejor montaje : 'El padre' (ganará 'Sound of Metal)

Mejor dirección de fotografía : 'El juicio de los 7 de Chicago' (ganará 'Nomadland')

Mejor banda sonora : 'Mank' (ganará 'Soul')

Mejores efectos visuales: 'Tenet' (ganará 'Tenet')

Juan Luis Caviaro

Mejor película : 'El juicio de los 7 de Chicago' (ganará 'Nomadland')

Mejor dirección : Emerald Fennell (ganará Chloé Zhao)

Mejor actriz protagonista : Carey Mulligan (ganará ella)

Mejor actor protagonista : Anthony Hopkins (ganará Chadwick Boseman)

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya (ganará él)

Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-jung (ganará ella)

Mejor guión original: 'El juicio de los 7 de Chicago' (ganará 'Una joven prometedora')

Mejor guión adaptado: 'El padre' (ganará 'Nomadland')

Mejor película internacional: 'Otra ronda' (ganará ésta)

Mejor película documental: 'Collective' (ganará 'Lo que el pulpo me enseñó')

Mejor película de animación: 'Soul' (ganará ésta)

Mejor montaje: 'El juicio de los 7 de Chicago' (ganará ésta)

Mejor dirección de fotografía: 'Nomadland' (ganará ésta)

Mejor efectos visuales : 'Tenet' (ganará ésta)

Mejor banda sonora original: 'Soul' (ganará ésta)

Albertini

Mejor película: Judas y el mesías negro (Judas and the Black Messiah) (GANA NOMADLAND)

Mejor dirección: David Fincher, por Mank (GANA CHLOÉ ZHAO)

Mejor actriz protagonista: Frances McDormand, por Nomadland

Mejor actor protagonista: Steven Yeun, por Minari (GANA CHADWICK BOSEMAN)

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto: Olivia Colman, por El padre

Mejor guión original : El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guión adaptado: El padre

Mejor película de animación: La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon) (GANA SOUL)

Mejor banda sonora: Da 5 Bloods (GANA SOUL)

Mikel Zorrilla

Mejor película: 'Sound of Metal' (ganará 'Nomadland')

Mejor dirección: David Fincher (ganará Chloé Zhao)

Mejor actriz protagonista : Carey Mulligan (ganará Carey Mulligan)

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins (ganará Chadwick Boseman)

Mejor actor de reparto: Paul Raci (ganará Daniel Kaluuya)

Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-jung (ganará Youn Yuh-jung)

Mejor guión original: 'El juicio de los 7 de Chicago' (ganará Emerald Fennell, por 'Una joven prometedora')

Mejor guión adaptado: 'El padre' (ganará Chloé Zhao, por 'Nomadland)

Mejor película internacional : 'Otra ronda'

Mejor película documental: 'Lo que el pulpo me enseñó'

Mejor película de animación : 'Soul' (ganará 'Soul')

Mejor montaje: 'Sound of Metal' (ganará 'El juicio de los 7 de Chicago')

Mejor dirección de fotografía : Erik Messerschmidt, por 'Mank' (ganará 'Nomadland')

Mejor efectos visuales : 'Tenet' (ganará 'Tenet')

Mejor banda sonora original: 'Soul' (ganará 'Soul')

Kiko Vega

Mejor película: Una joven prometedora (será para Nomadland)

Mejor dirección : David Fincher, por Mank (será para Chloé Zhao)

Mejor actriz protagonista: Carey Mulligan, por Una joven prometedora (no hay otra)

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins, por El padre (será para Chadwick Boseman)

Mejor actor de reparto: Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de Chicago (será para Daniel Kaluuya)

Mejor actriz de reparto : Maria Bakalova, por Borat, película film secuela (será para Olivia Colman, por El padre)

Mejor guión original: Una joven prometedora

Mejor guión adaptado: El padre (será para Nomadland)

Mejor película internacional: Otra ronda (Another Round), de Thomas Vinterberg

Mejor película documental: El agente topo, de Maite Alberdi

Mejor película de animación: La oveja Shaun. La película: Granjaguedón (ganará Soul)

Mejor montaje: El padre

Mejor fotografía : Nomadland

Mejores efectos visuales: Tenet

Mejor banda sonora: 'Soul'

Jorge Loser