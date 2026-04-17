Actores de renombre, habitaciones vacías y prompts: Doug Liman ha rodado en secreto "la primera película con calidad de estudio creada con IA"

Mientras cada vez más gente manifiesta su rechazo a la inteligencia artificial generativa públicamente, y no hay más que acudir a la sección de comentarios de campañas publicitarias o productos audiovisuales que utilizan esta tecnología para comprobarlo, la industria cinematográfica continúa mirando con lo que parece ser una mezcla de fascinación y avaricia una herramienta —al menos, eso debería ser— destinada a romper con el status quo.

Por suerte o por desgracia —me inclino ligeramente hacia lo segundo—, más allá de los IA bros de turno, son cada vez los cineastas de primera línea que están abrazando la IAGen para perfilar sus nuevos proyectos. Ahora, después de que Darren Aronofsky firmase su abominable y durísimamente criticada 'On This Day... 1776', la gente de The Wrap ha soltado una auténtica bomba de relojería en exclusiva.

Promptducción

Imagen: Lana Davie

Según nos ha hecho saber el medio, nada menos que Doug Liman acaba de terminar la fase de fotografía principal de 'Bitcoin: Killing Satoshi', un largometraje rodado en secreto, presupuestado en 70 millones de dólares y que se llevará al mercado del próximo Festival de Cannes con una cebo para potenciales compradores de lo más peculiar: será "la primera película de la historia creada totalmente con inteligencia artificial y con calidad de estudio".

El largo, bajo la forma de un thriller en clave internacional, contará la historia del creador de la criptomoneda que figura en su título, pero lejos de haber capturado su material en diferentes localizaciones, su grabación ha estado embotellada en un único espacio que en The Wrap describen como "una habitación grande con unos cuantos props y atrezzo básico que parece más un escenario para una obra de teatro de un solo acto que un set de rodaje".

Según puede verse en las imágenes compartidas por el medio, en lugar de fondos completos o chromas tradicionales, había paredes con cruces sobre ellas que serán rellenadas con IA en posproducción. No obstante, lo más llamativo es la ausencia de iluminación tradicional, con focos de un tamaño considerable bañando de luz plana y uniforme todo el set. Ni trípodes, ni cables, ni rigs complicados para buscar expresividad en plató: todo se iluminará a través de la IA.

Imagen: Lana Davie

Lo que sí será real —o, al menos, eso parece—, será un reparto que incluye intérpretes de renombre como Casey Affleck, Isla Fisher, Pete Davidson y Gal Gadot, y se promete que las interpretaciones del elenco no serán alteradas mediante la IA. Estos cuatro nombres forman parte de un equipo compuesto por 107 actores y actrices, 100 trabajadores de rodaje, 54 no involucrados con el proceso de filmación y 55 "artistas de IA"; cifras que juegan en la liga de las producciones independientes y no en la de los grandes blockbusters de estudio.

Para aclarar un poco el proceso creativo y técnico de la etapa de "pospo", el diseñador de producción Oliver Scholl ha dado algún detalle sobre el tema, diferenciando su método de la generación de imágenes en modelos como Sora o ChatGPT.

La IA es parte de nuestro proceso, pero nuestro proceso parte de la intención y la dirección humana, tanto en el modelado o en las búsquedas de referencia. Después, obtenemos algo. La gran diferencia es que tú vas a ChatGPT y pides la generación de una imagen, pones texto en el prompt y aceptas lo que recibes. En este caso, lo que va al prompt ya es una imagen que se ha generado previamente por nosotros. Es mucho más específico.

Salvando muchísimo las distancias y dentro de mi gran escepticismo, me es complicado no pensar en el rodaje de la 'Sin City' de Robert Rodríguez, con sus cromas infinitos y sus cajas marcando elementos del escenario, al ver las imágenes del set de 'Killing Satoshi'. Si alguien puede demostrar si este modelo de producción, que ya se vende como la nueva "democratización" del medio, tiene futuro, es un realizador como Liman.

Por lo pronto, a falta de más detalles sobre su estreno —aún tiene por delante 30 semanas de postproducción y su paso por el mercado de Cannes—, os dejo con la sinopsis de una película que, según sus responsables, hubiese costado 300 millones de dólares de haberse rodado de otro modo. Es lo que tiene ahorrarse una millonada en sueldos.

[Killing Satoshi] es un thriller de conspiración de alto riesgo que plantea la pregunta que nadie en el poder quiere responder: ¿Por qué las personas más poderosas y ricas del mundo —Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Visa y prácticamente todas las principales organizaciones de criptomonedas— han invertido cientos de millones de dólares en una única megaorganización llamada COPA, con el único propósito de destruir a un solo hombre?”

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