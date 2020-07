Dave Franco será Vanilla Ice en 'To the Extreme': un biopic sobre el rapero en la línea de 'The Disaster Artist'

Dave Franco está a punto de debutar en la dirección con 'The Rental', un thriller protagonizado por Dan Stevens y Alison Brie que se estrena este mismo viernes en VOD y autocines en terreno norteamericano. Pero no estamos aquí para hablar de ello, sino del próximo papel que interpretará en la gran pantalla, y que le reafirma como uno de los actores más molones del panorama hollywoodiense actual.

El pequeño de los franco, según ha contado al medio Insider en exclusiva, se pondrá en la piel del mítico rapero de los 90 Vanilla Ice en un biopic titulado 'To the Extreme', desarrollado a partir de un guión homónimo escrito por Chris Goodwin y Phillip Van que formó parte de la Black List 2018 de los mejores libretos del año sin producir.

Así reza la logline del guión:

"De vender coches en Dallas después de abandonar el instituto a conseguir el primer single de hip-hop en alcanzar el número uno en la lista de Billboard con 'Ice Ice Baby', un joven Vanilla Ice lucha con el estrellato, con intentos de extorsión y con traicionar sus principios mientras hace historia en la música".

Buscando el corazón de 'The Disaster Artist'

Aunque esta descripción pueda parecer genérica a simple vista, Dave Franco tiene una visión clara sobre el proyecto. Esta aproxima a 'To the Extreme' al tono y estilo que vimos en esa joya titulada 'The Disaster Artist', en la que exploró junto a su hermano James el rodaje de la infame 'The Room'.

"Con esa película ['The Disaster Artist'], la gente esperaba que hiciésemos una comedia vulgar en la que nos riéramos de Tommy Wiseau, pero cuanto más realistas fuimos, más divertida y sincera fue; ese es el tono que también queremos para esta".

Como era de esperar, el contacto entre Dave Franco y Vanilla Ice —cuyo nombre real es Rob Van Winkle— ha sido estrecho durante el desarrollo del filme. El actor ha mantenido llamadas telefónicas durante el confinamiento con el músico, y no tiene más que buenas palabras hacia él.

"Rob es un tío muy dulce e inteligente, y ha ayudado mucho en el proceso de conseguir todos los detalles correctamente y de tenernos al tanto de información que el público no conoce. Al hablar con él no puedo evitar pensar en las madrigueras del conejo que voy a tener que descender para prepararme para el papel".

Por el momento, no hay fecha de producción para 'To the Extreme' debido a las complicaciones en la industria derivadas de la pandemia de coronavirus, pero para entrar en calor, aquí os dejo una playlist para chuparse los dedos. Ice, Ice, Baby!