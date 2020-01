Disney pone en marcha el remake en acción real de 'Bambi' con una de las guionistas de 'Capitana Marvel'

Si sois de los que, como un servidor, empezáis a estar algo saturados de los remakes en acción real de clásicos animados Disney, tan sólo os quedan un par de opciones: esconderos bajo una piedra durante una larga temporada o aceptar a regañadientes que la casa del ratón no va a cejar en su empeño de continuar arrasando taquillas con un surtido de largometrajes que, salvo excepciones puntuales, no es que atesoren demasiada calidad.

Después de la terrible 'Maléfica: Maestra del mal' y del debut de este tipo de producciones en Disney+ con 'La dama y el vagabundo', el estudio ha contratado a Geneva Robertson-Dworet —'Capitana Marvel'— y a Lindsey Beer —'Sierra Burgees es una perdedora'— para escribir el guión de su nuevo live-action: 'Bambi'.

Apostando por respetar el original

La producción de esta versión del clásico de 1942, que recibió tres nominaciones a los Óscar —mejor canción, mejor banda sonora y mejor sonido— correrá a cargo del estudio Depth of Field, dirigido por Paul Weitz y Andrew Miano; responsable de la celebrada 'The Farewell' y que actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de la 'Pinocho' de Robert Zemeckis.

Según las fuentes de The Hollywood Reporter, el estudio ha visualizado 'Bambi' como una homóloga de 'El libro de la selva' y 'El rey león' de Jon Favreau —precisamente, los dos mejores remakes hasta el momento—, optando por un CGI hiperrealista que juega con la barrera entre la animación y la acción real. Además, en Disney son plenamente conscientes de que la historia del cervatillo no atesora la épica de las cintas mencionadas con anterioridad, y no plantean ampliar la narrativa ni la escala de la historia original.

Por el momento no ha trascendido más información relativa a directores relacionados con el proyecto ni fechas estimadas de producción.