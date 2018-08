Disney quiere que Zendaya sea Ariel en el remake en acción real de ‘La Sirenita'

Disney se está haciendo de oro con las adaptaciones en imagen real de sus clásicos animados, pero hasta ahora había optado por intentar que los repartos encajasen con la imagen que había trasladado al público las cintas previas. En el caso de 'La sirenita' parece que van a intentar arriesgar un poco, pues la web That Hashtag Show informa de que han ofrecido el papel de Ariel a la actriz afroamericana Zendaya.

Zendaya ya tiene un pasado con Disney, pues colaboró con dicha compañía en las televisivas 'Shake It Up!' y 'K.C. Agente Especial', pero ahora su importancia en Hollywood ha crecido gracias a su aparición en 'El gran showman' y 'Spider-Man: Homecoming', dos grandes éxitos de taquilla que le podrían permitirse decir que no a ser Ariel.

No obstante, hasta ahora la única información que ha trascendido es que se supone que Disney ha ofrecido el papel a la actriz y con eso ya ha sido suficiente para que armar revuelo en Internet por el obvio cambio que eso supondría para la protagonista de 'La sirenita'. Ya sucedió lo mismo en el caso de 'Spider-Man: Homecoming' en su momento...

Lo único realmente seguro por ahora es que Rob Marshall -'Chicago'- se encargará de dirigir la película y que Lin-Manuel Miranda y Alan Menken están componiendo las canciones. El segundo ya se ocupó de esa tarea en la película animada de 1989 y perfectamente podrían reutilizarse, pero supongo que Disney quiere añadir nuevos temas tanto para sorprender un poco al público como para poder aspirar al Oscar en esa categoría...