‘El vuelo del navegante’ tendrá un remake producido por OATS, la compañía de Neill Blomkamp

Desde mediados de año, el realizador Neill Blomkamp, responsable de la fantástica 'District 9' —y de las no tan espléndidas 'Elysium' y 'Chappie'— nos ha estado sorprendiendo con un buen puñado de brillantes cortometrajes en clave de ciencia ficción lanzados bajo el sello de su productora OATS Studios.

Visto el nivel de las piezas ofrecidas por la compañía hasta el momento, somos muchos los que hemos estado esperando el salto al largometraje del proyecto de Blomkamp y su equipo. Hoy, a través de una serie de tuits, el realizador sudafricano ha confirmado que en OATS están trabajando en el remake de 'El vuelo del navegante': el clásico de la ciencia ficción de la factoría Disney estrenado en 1986.

So for clarity on @oatsstudios shorts, people are asking for part 2's of certain films, - the first follow up short will be for ADAM, coming soonish. The first proper feature film will be .....