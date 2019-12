‘Expediente Warren 3’: título oficial y primeros detalles de la nueva película del Warrenverso

Después de 'The Conjuring' y 'El caso Enfield', y tras bombardearnos con un buen puñado de spin-offs, Ed y Lorraine Warren volverán a la carga en una nueva entrega de la franquicia 'Expediente Warren'. Pero esto estaba más que asimilado; la noticia es que la tercera aventura de los parapsicólogos ya tiene título oficial y primeros detalles sobre su argumento.

Según hemos conocido en el marco de la CCPX —la Comic-Con de Brasil—, la nueva 'Expediente Warren' tendrá como subtítulo una frase tan poco pegadiza como "Obligado por el demonio" —'The Devil Made Me Do It' en su idioma original—, y se desmarcará de sus dos predecesoras huyendo de las premisas con casas "encantadas" de por medio.

En esta ocasión, se adaptará un nuevo caso real al que los Warren se enfrentaron en 1981 y en el que un hombre acusado de asesinato construyó su defensa argumentando que cometió el crimen bajo la influencia de varias decenas de demonios.

Expediente Warren: Obligado por el demonio. 11 de septiembre - Solo en cines. pic.twitter.com/H58hTM3TcR — Warner Bros. Terror (@WBTerror) December 8, 2019

A continuación os dejamos con un aperitivo de lo que nos espera en 'Expediente Warren: Obligado por el demonio', dirigida por Michael Chaves —'La llorona'— y que llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 11 de septiembre de 2020.

"'Obligado por el demonio' desvela una escalofriante historia de terror, asesinato y un mal desconocido que conmocionó hasta a los experimentados investigadores paranormales reales Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos mas sensacionales de sus archivos, que empieza con la lucha por el alma de un joven para llevarles más allá de cualquier cosa que hubiesen visto antes, marcando la primera vez en la que un sospechoso de asesinato utilizase la posesión demoníaca como defensa en toda la historia de los Estados Unidos".

Vía | Bloody Disgusting