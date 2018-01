'Jin-Roh' tendrá una nueva versión de acción real con el director de 'Encontré al diablo'

El prestigioso director coreano Kim Jee-woon, continuará su 'El imperio de las sombras' (The Age Of Shadows, 2017) con un thriller de acción de ciencia ficción con el título provisional de 'In-Rang'. Y estaría basado en la franquicia del anime 'Jin-Roh: The Wolf Brigade' escrita por el maestro de animación Mamoru Oshii. Sería la cuarta adaptación del manga, tercera en versión de acción real según screendaily.

La acción tiene lugar en un futuro cercano donde Corea del Norte y Corea del Sur han anunciado que se reunificarán después de un período de preparación de siete años. En el escenario post-apocalíptico, una secta terrorista anti-reunificación, una unidad especial de las fuerzas de policía creada para contrarrestarlos y un poderoso departamento de seguridad del gobierno que también está en contra de la unificación chocan.

Lewis Pictures, que recientemente produjo 'Okja' (2017) de Bong Joon Ho, se ha unido con Union Investment Partners para respaldar al director de 'Encontré al diablo' ( I Saw the Devil, 2010), con un elenco estelar que se encuentra en plena producción.

Protagonizada por Gang Dong-won, Han Hyo-joo y Jung Woo-sung la película también contará con Gim Mu-yeol , Han Ye-ri , Hu Joon-ho y Min-ho. Gang interpreta a un oficial de policía de las brutales fuerzas de élite que se ve envuelto en un conflicto después de presenciar la muerte de una niña que era miembro de la secta antireunificación. Jung, trabajó anteriormente con Jee-woon en 'El bueno, el malo y el raro'( The Good, The Bad The Weird, 2008). Se espera un estreno para el verano de 2018.