¿Más problemas en Star Wars? El Episodio IX será reescrito por un nuevo guionista

Tras despedir a los directores del spin-off de Han Solo y recuperar la normalidad con Ron Howard, Lucasfilm se está centrando en enderezar otro proyecto de la saga 'Star Wars'. Hoy nos enteramos que ha fichado a Jack Thorne para reescribir el guion del Episodio IX, firmado por Colin Trevorrow y Derek Connolly.

Recordemos que Disney anunció el estreno de 'Star Wars 9' para mayo de 2019 a pesar de que el guion tuvo que ser escrito de nuevo por la muerte de Carrie Fisher, quien debía seguir interpretando a Leia tras los acontecimientos de 'Los últimos jedi'. Da la sensación de que Trevorrow y Connolly necesitaban ayuda para cumplir con la fecha señalada... o quizá en Lucasfilm no convencía el libreto actual. Lo cierto es que desde hace meses se rumorea que van a reemplazar al director.

Los fans ya pidieron que George Lucas volviera a la saga para dirigir el Episodio IX pero aquello no pasó de ser una de esas campañas inútiles que sólo sirven para hacer ruido durante unos días. Evidentemente, Disney y Lucasfilm no van a cambiar su plan por contentar a miles de fans cuando Trevorrow era una apuesta segura después de triunfar con 'Jurassic World'. Sin embargo, la situación es distinta ahora que el guionista y director ha fracasado con su último estreno, 'The Book of Henry'.

La película recibió críticas terribles y fue un desastre en taquilla, recaudando poco más de 4 millones de dólares en Estados Unidos. Básicamente, a nadie le gustó o le interesó el film, que contaba con Naomi Watts y Jacob Tremblay al frente del reparto. Este gran tropiezo de Trevorrow ha puesto en duda que sea el director adecuado para cerrar la nueva trilogía de 'Star Wars', y el fichaje de un nuevo guionista alimenta los rumores sobre su posible sustitución como realizador.

Se espera que Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar Isaac continúen en 'Star Wars 9', cuyo rodaje está previsto que empiece en el mes de enero, poco después del esperado estreno de 'Los últimos jedi' (navidades de 2017). Si no lo retrasan para dar más tiempo a Ron Howard, el spin-off de Han Solo llegará a los cines en mayo de 2018 y justo un año después podremos ver el Episodio IX.

