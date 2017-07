'Mega Man' tendrá película de acción real con Fox y los directores de 'Catfish'

Tenía que pasar antes o después. Hollywood llevaba años rumiando la posibilidad de hacer una película de 'Mega Man' y finalmente será Fox quien saque adelante su salto a la gran pantalla. Lo cierto es que hace ya unos meses consiguió hacerse con los derechos de adaptación, pero no se ha sabido hasta ahora, coincidiendo justamente con el hecho de que ya han elegido directores para llevar esta versión en imagen real a buen puerto: Henry Joost y Ariel Schulman.

Joost y Schulman lograron llamar la atención de muchos productores tras el éxito del documental 'Catfish', tardando poco en fichar por una importante franquicia. La pena es que fuera 'Paranormal Activity', de la cual dirigieron tanto la tercera como la cuarta entrega. Tras esta última se centraron un tiempo en el mundo de los cortometrajes antes de volver con fuerza en 2016, año en el que estrenaron tanto 'Viral' como 'Nerve: Un juego sin reglas'. Sobre el papel sorprende su elección para ocuparse de 'Mega Man'.

No obstante, el acuerdo aún no es total con ellos, pero sí que las negociaciones se encuentran en su fase final, por lo que algo muy raro tendría que pasar para que no fructificasen. El que sí está implicado de forma segura es Masi Oka, actor conocido por haber dado vida a Hiro Nakamura en la serie 'Héroes', ya que producirá la película junto a Fox y Chernin Entertainment. La alianza de estas dos últimas ya dio pie a la reciente trilogía sobre César a modo de precuela de 'El planeta de los simios'...

Recordemos que 'Mega Man' nació como parte de un videojuego en 1987 y que desde entonces ha vivo innumerables aventuras en ese medio, pero también ha protagonizado cómics, mangas y series de dibujos animados. Lo único que le faltaba era una película en acción real que sepa hacer honor a un personaje muy querido por millones de personas a lo largo de todo el planeta. Ahora la gran duda está en saber si Fox lo conseguirá. Por lo pronto a ver quién es el protagonista. Lo lógico es pensar que será el mismo Oka, pero nada se sabe aún al respecto.

PD: A continuación os dejo un fan film sobre 'Mega Man' realizado en 2010:

Vía | Hollywood Reporter