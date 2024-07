"Otra gente puede hacerla". Lena Dunham deja de lado y por sorpresa la adaptación de una muñeca que pretendía repetir el éxito de 'Barbie'

Cuando Greta Gerwig conoció el cielo del éxito gracias a 'Barbie', Mattel empezó a anunciar decenas de películas basadas en sus franquicias, como 'Hot Wheels' producido por JJ Abrams, 'Barney el dinosaurio' dirigido por Daniel Kaluuya o 'Major Matt Mason' protagonizada por Tom Hanks. Y entre esta caterva de proyectos, que incluía adaptaciones cinematográficas de 'Uno' o spin-offs de 'Barbie', se incluía una que nos llamó la atención a todos: 'Polly Pocket' dirigida por... Lena Dunham.

No Polly, no Pocket

Ahora, con la resaca de la película más que asimilada, es el momento de que aquellos autores empiecen a echarse atrás y a declarar que tienen incompatibilidad de calendarios o excusas similares para librarse del marrón. Es el caso de Lena Dunham, que en una entrevista con The New Yorker ha declarado que ya no tendrá nada que ver con la adaptación de 'Polly Pocket' (que, en su defensa, llevaba anunciada desde 2021, mucho antes del éxito de Margot Robbie).

No voy a hacer la película de Polly Pocket. Escribí un guion, y estuve trabajando en él durante tres años. Pero recuerdo que alguien me dijo que la cosa más increíble sobre Nancy Meyers era que la película que hacía con o sin estudio, con o sin notas, de alguna manera interseccionaba perfectamente con lo que el mundo quería. Es un puto regalo increíble. Y Nora Ephron, también, que fue mi mentora, siempre me decía "Sé rara. No te doblegues ante nadie".

La creadora de 'Girls' (que desde entonces no ha conseguido ningún éxito rotundo, todo sea dicho) admira la cinta de Gerwig, porque "hizo una cosa que era literalmente golosinas para muchos tipos de personas diferentes y era perfecta y divinamente Greta". Y viendo 'Barbie' se planteó muchas cosas sobre sí misma.

Y yo sentí que, a no ser que pudiera hacerla de esa manera, no iba a hacerla. No creo que esté en mí. Siento que la próxima película que haga tiene que ser una película que necesite hacer. Nadie aparte de mí podría hacerla. Y creo que otra gente podría hacer 'Polly Pocket'.

A falta de Dunham, seguimos esperando noticias en esa adaptación de 'Uno' que promete ser absolutamente psicotrópica, y que en 2021 ya estuvo a punto de convertirse en una película de atracos. A estas alturas, por una licencia jugosa -y "juegosa"- nos esperamos cualquier cosa.

