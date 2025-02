La productora de Ana Rosa Quintana ya prepara una serie basada en el entrenamiento militar de la princesa Leonor

Si no creyeran que tiene su público, no se haría. Tenedlo en cuenta a medida que vayáis leyendo la noticia de este proyecto, que a cada paso parece aún más propio de una España anclada en el pasado, de pleitesía a la corona y hurras a los monarcas. No es para menos: el 24 de marzo comenzará el rodaje de una serie de Mediaset inspirada en el entrenamiento militar de Leonor de Borbón en la escuela naval militar, aún sin fecha de estreno prevista, tal y como hemos sabido gracias a FormulaTV. Y es normal que hasta los más monárquicos tuerzan un poco el morro ante algo que a priori puede ser muy panfletario.

In the navy

Mediaset se juntará en este caso con Unicorn Content, la productora presidida por Ana Rosa Quintana que se encarga de programas como 'Vamos a ver', 'Fiesta', 'Ya es mediodía' o, por supuesto, 'El programa de AR'. En 2022, la productora ya hizo el documental 'Felicidades, Letizia' para celebrar el 50 cumpleaños de la reina de España, así que tampoco es tan raro que sean los encargados de guiñar un ojo a la -a priori- futura monarca.

El título provisional de la serie es 'Marusía, la Academia' y está aún completando su reparto. Sabemos, eso sí, que cuenta con el apoyo tanto de la Armada Francesa como de la Comisión Europea, así que si, en el fondo, esperabas algo que se saliera un poco de lo establecido y propusiera una ruptura del marco, me temo que te vas a dar de bruces contra la dura realidad.

La propaganda no va a ser tan descarada como en otras producciones que nos han llegado a lo largo de los años, como 'Felipe y Letizia, una historia de amor'. En este caso, Leonor no será un personaje, sino que simplemente tomará inspiración en su historia. La trama estará protagonizada por mujeres, con dos tramas paralelas: una sobre una mujer de alto rango en la escuela, donde tendrá que lidiar con un mundo eminentemente masculino. La otra, sobre cuatro estudiantes novatas que se unirán a la tropa (que son, efectivamente, las que harán las veces de "Leonores"). Por supuesto, estos ocho episodios vendrán con publicidad gratuita en la prensa, promovida por el morbo: ahora solo falta que se convierta en audiencia real.

