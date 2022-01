Rooney Mara será Audrey Hepburn: Luca Guadagnino dirigirá un biopic centrado en la legendaria actriz y activista para Apple

Hay proyectos que sólo necesitan un puñado de nombres propios para llamar poderosamente la atención, y el que acabamos de conocer a través del medio THR cumple con creces la premisa. Este no es otro que un largometraje biográfico centrado en la figura de Audrey Hepburn producido por Apple que encuentra en su director y en su protagonista dos reclamos inmejorables.

Combinación ganadora

Nada menos que Luca Guadagnino, máximo responsable de 'Suspiria' y de 'Call Me by Your Name', por la que recibió una merecidísima nominación al Óscar a la mejor película en 2018, será el encargado de dirigir a Rooney Mara —dos veces nominada al Óscar por sus trabajos en 'Carol' y 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'—; que dará vida a la icónica actriz y activista.

Michael Mitnick, guionista de 'Vinyl' o 'La guerra de las corrientes', ha sido el elegido para dar forma a un libreto cuyo contenido es un misterio a día de hoy, aunque la fascinante trayectoria personal y profesional de Hepburn, que protagonizó joyas imperecederas como 'Sola en la oscuridad', 'Desayuno con diamantes', 'Charada' o 'Vacaciones en roma', es una base inmejorable.

Aún no han trascendido datos sobre el inicio de la producción o una fecha estimada de lanzamiento, pero conociendo el tirón que tienen los biopics en las temporadas de premios —mucho ojo con 'Spencer'— y a juzgar por el mimo que pone Apple en sus producciones originales, raro será que la combinación Guadagnino-Mara no termine traduciéndose en uno de los títulos más relevantes de su año.