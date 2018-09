'Train to Busan' tendrá remake de la mano de James Wan y el guionista de 'La monja'

'Train to Busan' es una de las películas de zombis más comentadas de los últimos años. A mi no me volvió tan loco como a otros, pero su impacto es indiscutible y Yeon Sang-ho, su director y co-guionista, ya trabaja en la secuela. En paralelo Hollywood ha puesto en marcha un remake que va cogiendo forma poco a poco. Las últimas novedades son que James Wan se va a encargar de producirla y que el guion correrá a cargo de Gary Dauberman.

El proyecto había despertado el interés de multitud de compañías, pero final New Line ha conseguido imponerse a Universal Pictures, Paramount Pictures, Lionsgate y Screen Gems para conseguir los derechos de distribución internacional. Recordemos que los derechos estaban en mano de la productora francesa Gaumont. La compañía propiedad de Warner ha presentado la mejor oferta y se ha quedado con el remake de 'Train to Busan'.

Por ahora el proyecto carece de director, pero es probable que Dauberman acabe asumiendo también ese rol. El guionista, conocido por haber escrito todos los spin-offs de la franquicia 'Expediente Warren' y las dos entregas de 'It', pronto dará el salto tras las cámaras con la tercera entrega de 'Annabelle', así que ocuparse de esta versión americana de 'Train to Busan' sería el siguiente paso lógico.

Tampoco se sabe nada por el momento sobre los posibles protagonistas o la fecha en la que llegará la película a los cines. Además, Dauberman y Wan están bastante ocupados actualmente, por lo que imagino que aún pasará un tiempo antes de que se pongan a rodar las cámaras. Mejor así que ir con prisas y hacer un simple sacacuartos.

Vía | Collider