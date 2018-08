'Train to Busan' tendrá secuela: Yeon Sang-ho ya trabaja en el guion

El enorme éxito de 'Train to Busan' se habría traducido de forma inmediata en una secuela de haberse hecho en Hollywood, pero al ser una producción coreana tampoco habría sido raro que la cosa se quedase en eso. Sin embargo, Yeon Sang-ho, director de la película y co-guionista de la misma junto a Park Joo-Suk, ha confirmado que ya está trabajando en una continuación de la cinta.

Recordemos que 'Train to Busan' ya contó con una precuela animada titulada 'Seoul Station', por lo que era un paso lógico seguir adelante con la historia. Eso sí, Sang-ho se resiste a llamarla secuela y tampoco le gusta la idea de titularla 'Train to Busan 2', ya que por ahora se refiere a ella por el nombre de 'Bando', que traducido al español significa 'Península'. Esto es lo que ha comentado sobre el proyecto:

Es una extensión de 'Train to Busan', después de que el virus se haya expandido por toda Corea, pero los personajes no son los mismos. Comparte la misma visión del mundo y es una película de acción zombi que lidia con las repercusiones en la península de lo sucedido en 'Train to Busan'.