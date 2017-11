¡Ya es oficial! 'El señor de los anillos' será una serie de televisión producida por Amazon

Confirmado el bombazo televisivo del año. Amazon ha anunciado la adquisición de los derechos globales para televisión de 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings'), la mítica trilogía de fantasía escrita por J.R.R. Tolkien. El acuerdo incluye un compromiso de múltiples temporadas y la posibilidad adicional de series spin-offs.

La noticia se hace oficial sólo diez días después de saber que Amazon estaba interesada en realizar una serie basada en la obra de Tolkien para convertirla en su propia 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'). Cabe destacar que la serie explorará líneas argumentales anteriores a 'La comunidad del anillo' ('The Fellowship of the Ring') por lo que podríamos ver en televisión las historias que se narran en 'Silmarillion' o 'El hobbit'.

La serie estará producida por Amazon Studios en colaboración con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y New Line Cinema (división de Warner Bros. Entertainment). "El Señor de los Anillos es un fenómeno cultural que ha capturado la imaginación de generaciones de fans a través de la literatura y la gran pantalla", ha declarado Sharon Tal Yguado, jefa de series de Amazon, que añade: "Estamos entusiasmados por llevar a los fans de El Señor de los Anillos en este nuevo y épico viaje por la Tierra Media".

Por su parte, los representantes de Tolkien Estate and Trust and HarperCollins aportaron estas palabras a la nota de prensa: "Estamos encantados de que Amazon, con su duradero compromiso hacia la literatura, sea la cosa de la primera serie de televisión de The Lord of the Rings. Sharon y el equipo de Amazon Studios tienen ideas excepcionales para llevar a la pantalla historias no exploradas con anterioridad basadas en los textos originales de J.R.R. Tolkien".

De momento no hay fecha para el estreno ni nombres para la dirección o el reparto. Ya tenemos más material para entretenernos, meses de rumores sobre qué actores van a fichar por la serie, si son los adecuados o no, si serán mejores o peores que las estrellas de la versión cinematográfica...