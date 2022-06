"Nos partes por la mitad a todos": 'Masterchef 2022' despide a uno de sus concursantes más queridos y una de las favoritas vuelve a estar en la cuerda floja

"Nos partes por la mitad a todos": 'Masterchef 2022' despide a uno de sus concursantes más queridos y favorita vuelve a estar en la cuerda floja

Ya queda poco para la final de 'Masterchef'. A tan solo cuatro semanas de coronar al mejor concursante, hasta los que han tenido más aguante van cayendo en una gala donde ha habido más roces entre los concursantes, y no en el buen sentido.

Algo huele a podrido

El episodio comenzó con una "apestosa" primera prueba (en la que los concursantes hicieron un cocinado con los alimentos que peor huelen del mundo, como queso de cabrales o pasta de arenque), acompañado del ex concursante de la temporada 4 de 'Masterchef Celebrity': Boris Izaguirre.

En la prueba de exteriores se trasladaron a Ciudad Rodrigo (Salamanca) y tuvieron que cocinar un menú de vanguardia por equipos, sin capitanes esta vez. Durante la ejecución, los nervios estaban a flor de piel y hubo tanto confesiones sobre el pasado (Luismi sobre su ex pareja, Jokin sobre el juego, Claudia sobre su madre...) como auténticas disputas.

Luismi destacó también en esta prueba por ser incapaz de hacer unas patatas soufflé aunque, cuando Pepe Rodríguez le cambió a unas patatas fritas normales, tampoco terminó de salir bien la jugada. Se mostró muy frustrado durante el desafío: "Mis compañeros me menosprecian" se quejó. "Si alguien te ha boicoteado hoy has sido tú" sentenció Pepe en mitad de la enésima riña entre Luismi y Adrián.

En la prueba de eliminación, Adrián, Claudia, Luismi y Verónica tenían que replicar los platos de Dani García, Martín Berasategui, Rafa Zafra e Iván Cerdeño, siguiendo las instrucciones del equipo vencedor de la prueba anterior. Ocasión que David aprovechó para marear a Verónica, dándole mal las indicaciones y así conseguir que entregara el pin de inmunidad.

Finalmente, Verónica no entregó el pin pero volvió a jugarse su plaza en el concurso porque quedó entre los dos peores. Luismi fue el concursante eliminado, decisión que fue difícil hasta para el propio jurado: "Nos partes por la mitad a todos". "Siempre lo doy todo, en el aspecto laboral y el personal, y me quiero ir con una sonrisa. Me llevo amigos y gracias por la oportunidad" se despidió el ya ex concursante, marcándose un breve baile antes de marcharse.

La temporada 10 de 'Masterchef' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.