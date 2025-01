Alejandro Sanz hace que Pablo Motos le escriba una carta a David Broncano para enterrar el hacha de guerra. "¿Qué te pasa con él?"

Para ser un programa de humor, se viven muchos momentos tensos en 'El hormiguero' cuando el tema de 'La revuelta' sobrevuela su plató. Sin ir más lejos, en el programa de ayer Pablo Motos se puso en tensión cuando Alejandro Sanz planteó de cachondeo que le escribiera una carta a David Broncano.

"En el fondo, estáis deseándolo"

Desde antes de que se estrenara 'La revuelta' que 'El hormiguero' tiene cruzado a David Broncano (y aun más desde la berrea del ciervo). En general, Pablo Motos intenta evitar el tema todo lo posible, pero ayer se vio arrinconado cuando Alejandro Sanz sacó el tema abiertamente.

"¿Por qué no hablamos de ti? ¿Qué te pasa con David?" dijo el cantante cuando el presentador le quiso preguntar por una colaboración que él no quería hacer pública. "No me pasa nada" aseguró Motos con una sonrisa tensa.

"Tú sabes que yo juego al tenis con él de vez en cuando y está muy triste con esto porque él desearía que os llevarais bien. Si quieres mandarle una notita o algo, yo voy el lunes al programa... como me obligaste a venir aquí antes de ir allí" continuó Sanz, que pidió un folio para la susodicha nota.

"Yo quiero pacificaros. Además, creo que en el fondo los dos estáis deseándolo" le dijo el cantante. "Yo no tengo nada (en contra). Lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú" insistió Motos, aunque terminó cediendo a las exigencias de su invitado y se puso a escribir la nota que le dictó.

"Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison también" así quedó finalmente el mensaje, que el presentador firmó y Sanz se guardó. "Para que sepan que eres tú porque no está bien redactado" bromeó él y Motos zanjó el tema insistiendo en que no había ninguna pelea.

