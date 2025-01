David Broncano tiene claro su futuro en las Campanadas. "No lo voy a hacer nunca más"

En el primer programa del año de 'La revuelta', Belén Esteban tomó el control para cobrarse su apuesta, pero también hablaron del triunfo en audiencias de las Campanadas de Lalachus y David Broncano. Pese a ser líderes de la noche, el presentador tiene claro que no quiere volver a presentarlas.

"Una vez y ya"

En el programa del martes de 'La revuelta', David Broncano y Lalachus hablaron de los entresijos de las Campanadas, incluyendo cuando se pusieron a decirle cosas a Cristina Pedroche y Alberto Chicote (que se saldó poniéndoles un biombo en medio) o su momento Telepasión.

"Hemos sido líderes. ¡Cómo lo hicimos!" celebró Lalachus nada más aparecer. "Salieron bien, estuvieron graciosas. Nos vio mucha gente, siete millones y pico, 42% a la hora de las uvas" comentó Broncano, sacando a colación los datos de las audiencias de la noche.

"Yo no quería hacerlo y luego me hizo gracia" reconoció el presentador, a lo que su compañera añadió: "David estuvo super implicado, estoy muy orgullosa, no daba un céntimo por ti". "Fue muy divertido, pero no lo voy a hacer nunca más. Estuvo muy gracioso, una vez y ya" reveló él.

"¿No? Como una estrella fugaz. Llegamos, lo petamos y nos vamos" se sorprendió ella, que sí que había quedado muy satisfecha con la experiencia: "Somos los mejores. Yo lo volvería a hacer, pero solo contigo". "Pues no lo vas a hacer" zanjó él.

Parecía que el tema se iba a quedar ahí, pero Belén Esteban lo reflotó más adelante: "El año que viene me encantaría dar las Campanadas con Lalachus y David Broncano". "Es que yo no las voy a hacer ya. Las hacéis vosotras y yo en casa tranquilo os veo" repitió el aludido.

En Espinof | Los primeros pasos de David Broncano en televisión. Concursó en Telemadrid 18 años antes de 'La Revuelta' y fue humillado por Javier Capitán

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2024