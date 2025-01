"El sexo tántrico habla de otra cosa". Pedro Alonso intenta torear a Broncano con las preguntas habituales de 'La revuelta'

Como suele suceder, los invitados de 'La revuelta' ya suelen ir mentalizados de que tendrán que contestar a las preguntas habituales de David Broncano. Si bien Pedro Alonso no fue muy concreto en cuanto a números, si que tuvo a bien explicarle al presentador que practicaba el sexo tántrico.

"Soy objetor de conciencia"

Pedro Alonso presentó anoche en 'La revuelta' su documental 'En la nave del encanto', creado, producido y dirigido por él mismo. El título está disponible en Netflix desde el 7 de enero y cuenta el viaje que el actor y su equipo emprendieron para profundizar en el mundo del chamanismo.

Sobre este tema, David Broncano tenía una pregunta en concreto: "El método tántrico, con el que no consigues eyacular, ¿es real?". "Es real. Lo practico todo el rato que puedo. La gracia es respirar, que ahora todo es percutir. Respirar para todo, no solo para follar" explicó Alonso.

Cuando el presentador finalmente le planteó las preguntas sobre qué cantidad de dinero tenía en el banco y cuántas relaciones sexuales había tenido en el último mes, el actor cuestionó la validez de reducirlo todo a números en dichas preguntas:

"Hablar de dinero no es un problema, el caso es desde dónde sale la pasta. (...) Yo he vivido en la profesión comiéndome los mocos durante 30 años y estoy vivo profesionalmente porque mi madre me ayudó en algún momento, ahora me va bien. (...) Es igual que los polvos. ¿Todo es la cantidad de polvos que echas? El sexo tántrico habla de otra cosa".

Al final, el actor contestó a ambas preguntas, pero con cierta ambigüedad: "En cuanto al dinero, tengo un poco menos que tú, pero soy objetor de conciencia. Me va bien. (...) Yo con quien tengo relaciones sexuales es con mi novia, pero a mí me gusta día sí, día no".

