Belén Esteban toma el control de 'La revuelta' y le hace a Broncano sus preguntas habituales. "Vaya fantasma"

Tal como prometieron, David Broncano ha cumplido la apuesta que hizo con Belén Esteban y dejó que tomara las riendas de 'La revuelta', ya que fueron las Campanadas más vistas de 2024/2025. La aludida hizo de las suyas y no podía faltar hacerle al presentador su clásica pregunta sobre relaciones sexuales (aunque la respuesta fue más troleo que otra cosa).

"Eres un trolero"

Tal como apostaron en uno de los últimos programas del año pasado, Belén Esteban se puso al mando de 'La revuelta' tras el éxito de las Campanadas de Lalachus y David Broncano. Durante el episodio, no faltaron las pullas a la demanda de Abogados Cristianos y Esteban asumió el rol de presentadora.

"Lo mejor y lo peor de este año" les preguntó a Broncano y Lalachus. "La sorpresa de que este programa funcionase aquí. No daba un duro" admitió ella. "Yo pensaba que iba a ser difícil mantener el espíritu de 'La resistencia' y que a su vez lo pudiese ver más gente, de más edades y grupos sociales, y se ha podido hacer" contó él.

Por otra parte, Esteban tenía muy claro que había una pregunta que les iba a hacer sí o sí: "He venido aquí seis veces, y las seis veces este señor me ha preguntado lo mismo. Ahora es mi turno. (...) ¿Cuánto has follado en la última semana? Desde Nochevieja".

"La primera vez en Nochevieja, a las 00:10 o así" soltó Broncano. "Mentira, di la verdad" le inquirió Esteban. "Vaya fantasma" bromeó Lalachus. "Estaba allí con el Año Nuevo, los fuegos artificiales. A las 00:30-00:40. Allí había unas instalaciones y por empezar el año fuerte. Había un camerino..." relató el presentador entre risas, sin dejar claro cuánto había de cuento y de verdad en el tema.

"Eres un trolero" increpó su compañera. "Esta semana sí, claro, seis o siete veces" dijo él, pero nadie en el plató se lo creyó: "Te has pasado. Bueno, vamos a dejarlo que de ilusión también se vive" concluyó Esteban, que le planteó la misma pregunta a Lalachus. "Esta semana ha ido bien porque tenía que pensar en otras cosas. ¿Una?" se sinceró, aunque al final terminó contagiándose del cachondeo: "Siete u ocho".

