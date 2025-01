Hazte oír y Abogados cristianos aseguran que denunciarán a Lalachus y David Broncano por su estampita de la Vaquilla en las Campanadas

Prosiguen las polémicas absurdas a raíz de las Campanadas de Lalachus y David Broncano. Parece que insultar a alguien por su físico no es para nada faltar al respecto, pero sacar una estampita de la Vaquilla del 'Grand Prix' es un "delito de odio contra los sentimientos religiosos", o al menos así lo quieren presentar dos organizaciones ultras, que han anunciado que denunciarán a los presentadores y a RTVE.

Ver para creer

Hoy en un nuevo episodio de "haced lo que digo, pero no lo que hago", tenemos un ejemplo más de gente que se queja de "los ofendiditos", "la generación de cristal" y "es que ya no se puede bromear sobre nada" que, precisamente, quiere llevar a juicio una broma que no les ha hecho gracia.

Sorpresa ninguna, puesto que ya había levantado ampollas el simple hecho de que David Broncano y Lalachus fueran a presentar las Campanadas (con lluvia de insultos al físico de la presentadora, para variar) y era de esperar que utilizaran cualquier excusa para saltar a la yugular.

Lo inesperado ha sido esa excusa: ni más ni menos que una estampita de la Vaquilla del 'Grand Prix' (la misma que se ha utilizado previamente como meme con futbolistas y famosos de todo tipo sin que nadie se rasgue las vestiduras) que Lalachus sacó en un momento dado para hacer referencia al programa de Ramón García.

Twitter volvió a ser un hervidero para la polémica y ciertas personas la acusaron de "blasfemar" y "reírse del Sagrado Corazón de Jesús". La bola de nieve se ha ido haciendo más grande (tanto para los que corean a favor como para los que no se podían creer la supuesta ofensa) hasta que organizaciones ultra como Hazte oír y Abogados cristianos han asegurado que denunciarán a Lalachus, Broncano y TVE.

Ambas organizaciones dicen que tomarán acciones legales por el "posible delito de odio y contra los sentimientos religiosos" y no han tardado en salir a la palestra distintas personalidades para posicionarse a favor de los presentadores, como Jordi Évole, Bob Pop o Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

