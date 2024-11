Belén Esteban se duerme en directo mientras Lydia Lozano presentaba su nuevo libro en 'Ni que fuéramos Shhh'. "La vida de una artista"

Belén Esteban ha protagonizado algunos de los memes más famosos, y el pasado martes volvió a ser carne de cañón para ellos: mientras Lydia Lozano presentaba su libro en 'Ni que fuéramos Shhh', la presentadora no pudo evitar quedarse dormida hasta en dos ocasiones.

Ni que fuéramos ZZZZ

En el programa del martes 12 de noviembre, Lydia Lozano conectó en directo con 'Ni que fuéramos Shhh'. La periodista estaba en videollamada para presentar 'La venganza de la llorona', su nuevo libro, y procedió a hablar sobre él bajo la atenta mirada de los colaboradores.

Bueno, no de todos. Cuando Lozano estaba respondiendo una pregunta de Pipi Estrada, María Patiño chistó pidiendo silencio y la cámara enfocó a Belén Esteban, que estaba completamente quieta con los ojos cerrados y la cabeza apoyada sobre la palma de la mano.

Efectivamente, se había quedado dormida y no tardaron en llegar las risitas, que terminaron haciendo que Esteban se despertara: "Perdón" se disculpó escuetamente. "Es que lleva un fin de semana..." quitó hierro al asunto Lozano: "Te puedes dormir, mi vida, no pasa nada".

"La vida de una artista" bromeó Patiño. "Es que me he levantado a las seis y veinticinco" argumentó Esteban... para al poco rato volvió a caer redonda. "Susanna Griso se levanta a las cinco todos los días" le increpó la presentadora del programa, tras despertarla de nuevo. "Pues se acostará a las 7 de la tarde, no te jode" se quejó ella, que no es la primera que se duerme en un programa en directo.

