Daniel Brühl confiesa en 'El hormiguero' sus mayores mentiras. "Me inventé una novia"

Anoche, 'El hormiguero' recibió a Daniel Brühl. El actor explicó cómo trabajó su francés en su última serie y algunas de sus mentiras más extravagantes, como cuando engañó a un profesor o se inventó una novia española.

"Fue una vergüenza para mis padres"

Daniel Brühl presentó en 'El hormiguero' su nueva serie para Disney+: 'Becoming Karl Lagerfeld' es una serie francesa ambientada en el París de los años 70, centrada en la figura del genio de la moda y su rivalidad con Yves Saint Laurent. Se estrena en la plataforma el próximo 7 de junio.

Para hacer la serie, el actor garantizó que hablaba perfectamente francés, aunque la realidad es que tuvo que trabajarlo bastante: "Me he currado mucho el francés para esta serie. Mis primeros espectadores fueron dos ovejas y un burro de mi vecino en Mallorca, cuando me puse unos tacones y empecé a practicar mi francés".

Brühl explicó que Karl Lagerfeld tenía mucha habilidad para mentir e incluso había cambiado varias veces su propia biografía. El actor confesó que le resultaba fácil empatizar con esa faceta de la personalidad del diseñador porque él de joven también "adornó la realidad" en más de una ocasión:

"(Lo de mentir tanto) me resulta muy simpático, yo también lo hacía de pequeño y fue una vergüenza enorme para mis padres. A nuestro profesor de arte le dije que nuestra familia tenía muy buenas relaciones con (Joan) Miró. Tenía 12 años y al final se descubrió porque hubo un encuentro entre mi padre y el profesor".

"En otra ocasión, me inventé una novia. Saliendo con la primera chica en Alemania, le había contado que había una chica española totalmente enamorada de mí, pero yo la inventé. Incluso compré un disco y falsifiqué la dedicatoria, con letra de chica: 'Te quiero mucho. Sandra'. Horrible".

