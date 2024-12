David Broncano aclara lo sucedido con Raphael y LalaChus asegura que no se repetirá lo de las Campanadas de 2005. "No lo vamos a cambiar"

En el programa de anoche de 'La revuelta', David Broncano aclaró lo sucedido con Raphael, que sufrió un accidente cerebrovascular durante las grabaciones del martes. Además, LalaChus recuperó el tema de las Campanadas para acordarse de cuando las cambiaron en 2005 para que la gente no coreara "Por el culo te la hinco".

"No sé de dónde lo han sacado"

Durante el programa del 18 de diciembre de 'La revuelta', David Broncano explicó el accidente cardíaco que sufrió Raphael mientras grababan el especial navideño, ya que el programa del martes con Nathy Peluso estaba grabado desde el viernes y, por tanto, no habían podido hacer alusión al tema:

"Era el plan, ayer grabamos el programa de Navidad y se emitía uno que grabamos la semana pasada. Raphael tuvo aquí un mal rato, se lo llevaron, salió andando. Estaba un poco desubicado. Cuando salió de aquí dijo que iba a cantar, pero estaba indispuesto".

"He hablado con la familia y nos han dicho que le han pasado a planta ya y que está bien. Ayer vi en un montón de sitios que ponían que había sufrido un infarto o un ictus, no sé de dónde lo han sacado. Intentaremos que venga cuando esté un poco mejor. Mientras, le mandamos abrazos y besos, que es el mejor".

¡Feliz 2025!

Por otra parte, LalaChus se acordó de la Nochevieja de 2004-2005, en la que ruló un SMS que instaba a la gente a que, cuando los presentadores dijeran aquello de "¡Feliz 2005!", todo el mundo gritara: "¡Por el culo te la hinco!". "Se hizo tan viral y estaba la gente tan preocupada que no dijeron 2005, dijeron 'Feliz año'" explicó la presentadora.

"Han pasado 20 años y David Broncano y LalaChus, dos personas absolutamente absurdas, no creo que puedan tener ningún tipo de miedo a mirar a cámara y decir 'Feliz 2025', así con mucha emoción" continuó ella. "No lo vamos a cambiar por la broma" aseguró Broncano. "Simplemente, 2025. No vamos a decir 'Feliz año'. Luego, que la gente diga lo que quiera" concluyó LalaChus.

