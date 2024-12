Para sorpresa de nadie, confirman a Broncano que hay profesionales de Atresmedia que "no pueden" acudir a 'La Revuelta': "Quieren venir"

Aunque ya se van calmando las aguas desde la polémica sobre 'El hormiguero' que desató 'La revuelta', una vez rompes el dique, ya no hay quien frene el agua. En el programa de anoche, dos becarias comentaron más cosas sobre los entresijos de proceder de Atresmedia, concretamente que hay periodistas que "quieren venir y no pueden".

"No puede venir porque no le dejan"

Además de la visita de Gabriela Andrada (y su inesperado regalo), 'La revuelta' también tuvo su momento habitual de interacción con el público. Nada más empezar el programa, David Broncano charló con dos chicas que trabajan en Atresmedia.

"No sabemos sin podemos presentarlas porque trabajan en laSexta. Están agobiadas porque no pueden venir de público. Estamos adoctrinando muy fuerte" dijo en broma Sergio Bezos, que se ocupa habitualmente de concoer un poco a la gente del público para ver si tienen algo interesante que contar.

"Son becarias y una está haciendo un máster" explicó Bezos. "Trabajamos en 'La Sexta' como becarias. Y estamos muy contentas" confirmó una de ellas, y su compañera entró enseguida a airear los salseos del grupo audiovisual: "Hay muchos periodistas de Atresmedia que quieren venir (al programa) y no pueden".

"Hay una presentadora de informativos que le encantas, pero no puede venir porque no puede. No le dejan. Es amiga nuestra" aclaró la otra trabajadora. "¿Es Susanna Griso?" quiso saber Grison, a lo que las becarias contestaron que se parecía a la presentadora pero no era ella.

Al final, ninguna de las dos dio nombres pero no quisieron perder la oportunidad de marcharse con humor y proponiéndole a Broncano que les pusiera una mesa frente a Grison y Ricardo Castella, para ir comentando el programa: "Os faltan mujeres aquí".

