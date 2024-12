David Broncano se queda a cuadros con el regalo "más loco" que le hicieron en 'La revuelta': "Es pelo humano pero no sé de dónde"

Los giros inesperados son el pan de cada día en 'La revuelta', pero el de ayer pilló desprevenido hasta el propio David Broncano: Gabriela Andrada le regaló un desconcertante cuadro hecho con pelo humano.

"No lo he visto venir"

La actriz Gabriela Andrada vino a 'La revuelta' a presentar el reciente estreno de 'Pídeme lo que quieras'. También estaba entre el público Megan Maxwell, la autora del libro en el que se basa la película. Aprovechando que estaba allí, Broncano le planteó la pregunta de cuánto dinero tiene en el banco, pero dijo que ya la contestaría cuando fuera la invitada principal.

Siguiendo con la temática picante de la cinta, Andrada le quiso dar un regalo a David Broncano, que se quedó sin palabras al abrirlo. "No lo he visto venir. Es de los regalos más locos que se han visto aquí" rio el presentador cuando finalmente enseñó a cámara que se trataba de un cuadro bordado en el que ponía "Pídeme lo que quieras, Broncano" y tenía una especie de vagina hecha con "pelo".

"Es pelo humano, no sé de dónde, no preguntes" añadió la actriz. Andrada le explicó que lo había hecho "la de maquillaje" y Broncano entendió que era de las prótesis de la película para las escenas de cama: "Me da cosa tocarlo aquí".

"Deja de ponerme eso" le dijo el presentador a uno de sus colaboradores, que había pinchado una foto de Santi Rodríguez y le estaba haciendo zoom a su bigote, por su claro parecido con el cuadro.

"Estás acariciando el gatito a contrapelo" apuntó Andrada, y se pusieron los dos a toquitear el cuadro. La actriz explicó que le hacía fotos a la prótesis durante el rodaje para jugar al juego de "barba o coño" con sus compañeros. "Es un buen juego, podría hacerse en 'El hormiguero', en vez de 'Culo o codo'" le respondió el presentador.

En Espinof | David Broncano deja caer cuánto dinero tiene en el banco y cómo lo ha ganado. "Está todo en España. Pago el 50% de impuestos"

En Espinof | Las mejores series de comedia en Netflix, HBO, Amazon y más plataformas