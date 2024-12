Lola Índigo pone en duda las respuestas a una de las preguntas habituales de David Broncano, que volvió a triunfar en audiencias con su paso al prime time

Anoche, 'La revuelta' volvió a saltar al prime time y no le salió mal la cosa: el programa logró liderar su franja con la visita de Lola Índigo, que puso en tela de juicio las respuestas de los invitados de David Broncano a sus preguntas habituales de dinero y sexo.

"Tengo un vecino con cabra"

Anoche, los invitados de 'La revuelta' fueron la actriz Sara Sálamo, el Cirque du Soleil y Lola Índigo. David Broncano le planteó su pregunta habitual de cuánto dinero tiene en el banco y la cantante explicó que había vendido uno de sus cuatro pisos: "He vendido un piso y me he comprado una casa, es mi primera casa de verdad, con patio. Tengo un vecino con cabra".

En cuanto a la pregunta de relaciones sexuales en el último mes (que le recordó que eran 1 punto sexo normal, 0,6 petting y 0,5 masturbación), Índigo contestó: "Bastante bien, un 7. Yo no me creo a la gente que dice que nada. Ni un roceteo tonto...". "Ni rozarte ahí con el radiador" continuó Broncano la broma, y añadió: "Hay gente que dice que cero, yo me lo creo. ¿Tú nunca has tenido un mes de cero?", a lo que la cantante respondió que no categóricamente.

Audiencias de anoche

El martes 3 de diciembre, La 1 atrasó 'La revuelta' para emitir antes el partido amistoso de fútbol femenino entre España y Francia (8% y 1.052.000). Eso dejó vía libre a 'El hormiguero' para liderar cómodamente el access prime time con 16,4% de share y 2.153.000 espectadores.

Quien no tuvo tanta suerte es 'Renacer' en Antena 3, que bajó a 12,8% y 971.000 y quedó por detrás de David Broncano: el programa obtuvo 14,3% de cuota y 1.413.000, datos algo más flojos de los que suele anotar en su franja habitual pero que fueron lo más visto del prime time y remontaron tras las moderadas cifras del access en La 1.

En Espinof | David Broncano deja caer cuánto dinero tiene en el banco y cómo lo ha ganado. "Está todo en España. Pago el 50% de impuestos"

En Espinof | Las mejores series de intriga y suspense en Netflix, HBO, Amazon y Movistar