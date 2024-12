Dani Martín propone un cambio drástico en las preguntas habituales de David Broncano y se sale con la suya. "Te expones a un secuestro"

Tras visitar la semana pasada 'El hormiguero', Dani Martín se pasó anoche por 'La revuelta' a presentar su nuevo disco. A la hora de responder las preguntas habituales del programa, el cantante propuso hacer una prueba de valor en su lugar, y acabó comiéndose cuatro guindillas.

"Te ha salido bien la jugada"

Además de la intervención estelar de María Escario, Dani Martín fue el invitado principal del lunes 2 de diciembre en 'La revuelta'. Cuando David Broncano le planteó las preguntas habituales de cuánto dinero tenía en el banco y cantidad de relaciones sexuales en el último mes, el cantante le dio un giro inesperado a la situación.

"En estos momentos que la producción es mayor, hay más pasta, cada noche tú podríais poner al invitado en un brete. Me podrías decir hoy: 'Si te bebes hasta la mitad del bote de aceite te damos 30.000 euros'" le dijo al presentador. "Tú quieres que humille a los invitados" le contestó él.

"Que yo diga el dinero que tenga en la cuenta te expones a un secuestro. No lo digo por mí, lo digo por la gente esta que vive en Andorra que viene al programa" continuó Martín, y Broncano decidió recoger el guante y proponerle un reto.

"Si te comes dos guindillas, te doy siete euros. Si no lo haces, respondes a las preguntas" le soltó, después de que le trajeran un bote lleno de pimientos picantes. "Siete euros me parece una mierda de dinero" se rio el cantante. "Hay 14 guindillas. Si te las comes de la mano, 30 euros" retó el presentador.

Finalmente, Martín entró al trapo y se comió unas cuantas, librándose así de contestar a las preguntas. "Te ha salido bien la jugada. Te has comido cuatro guindillas, que te ha dado igual porque llevas bien el picante, te has llevado 15 euros y no ha respondido a las preguntas, el cabrón" concluyó Broncano con humor.

En Espinof | "Están limpiando las cloacas de España". Mercedes Milá manda su apoyo a David Broncano por su trabajo en 'La revuelta'

En Espinof | Las mejores series de Disney+