'First Dates', esta soltera de Sant Celoni no se fía un pelo de su cita. "He estado con chicas de todos los tamaños"

A veces no hace falta un gran drama para que dos solteros no congenien en 'First Dates'. En el caso de Ruth y Lucas, fueron detalles como sus aficiones o su ropa lo que les demostró que no tenían nada en común.

Tú dices blanco, yo digo negro

Ruth es de Sant Celoni (Barcelona), tiene 20 años y trabaja como dependienta. Contaba que la mala relación que ha tenido con su padre biológico le ha influido negativamente en sus relaciones amorosas. Su primera pareja le dejó al cumplir un año de relación y a la siguiente le pilló echándole los tejos a otra por Instagram: "Me he vuelto muy exigente, a la mínima tontería me voy".

Lucas tiene 23 años, se dedica a la seguridad y vive en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Se considera muy tradicional en el tema de las relaciones porque así lo había aprendido de su familia: "He estado con chicas de todos los tamaños y alturas" comentó al verla por primera vez.

"Me gustan altos pero no tan altos" pensó Ruth. Aunque donde más chocaron es en aficiones, ya que a ella le gustaba jugar al fútbol mientras que Lucas prefería el tenis, y ella era más de rap y él de pop español del 2010: "A mí el pop español me gusta si voy con mi madre".

Lucas le aseguró que también le gustaba el rap pero, cuando Ruth le preguntó qué había escuchado, no se le ocurrió qué decir: "No ha sabido decirme un nombre, me huele un poco a mentira" pensó ella con suspicacia.

También le echó para atrás que él solo hubiera tenido una relación seria en su vida: "Es raro". Por su parte, a Lucas le llamó la atención que su situación en casa fuera más desestructurada, porque él se consideraba alguien muy familiar.

A ella tampoco le gustó su manera de vestir: "Va muy pijito". Al final, ambos concluyeron que eran muy diferentes y prefirieron dejar las cosas como estaban y no seguir conociéndose en una segunda cita.

