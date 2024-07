'First Dates', una soltera de Chihuahua se ofende al saber que su cita tiene una amiga esperándole fuera. "Es besucona y agradable"

Hay un momento para todo y quizá una cita en 'First Dates' no es el mejor escenario para presumir de "tener muchas amigas". Cuando Peri contó que no había venido solo, Guadalupe lo vio claro y le aseguró que no era "mujer de bares".

Bares, ¡qué lugares!

Ramón "Peri" es técnico de mantenimiento, tiene 63 años y vive en Madrid. Le gusta salir de copas todos los días y dice que va sobrado de compañía femenina: "Amigas tengo muchísimas, y me quieren un montón".

Guadalupe tiene 64 años, es enfermera prejubilada, nació en Chihuahua (México) y actualmente reside en Madrid. Al entrar al restaurante, se lanzó a darle a su cita dos besos enérgicos y otros dos a Matías: "Es una mujer muy besucona y muy agradable" pensó Peri.

"Está un poco avejentado, no es de mi estilo, me gustan más altos y más fuertes" fue la primera impresión de Guadalupe. No solo no le terminaba de cuadrar físicamente, sino que tampoco le gustó saber que era "el típico hombre" que iba del trabajo al bar: "Los hombres que no se cuidan a sí mismos no me gustan".

Pero lo que le hizo saltar las alarmas fue que él le dijera que se había traído una amiga y que luego igual se iban a tomar una copa juntos: "Me parece fatal en una cita. Es como si le dijera: 'He venido con mi ex'. Ya somos mayorcitos para venir solitos".

Peri le contó que era oriundo de Sevilla, que "tenía un color especial": "Pero él no" concluyó ella. Peri comenzó a quejarse de que su exmujer le había dejado por el trabajo, cuando ella no hubiera podido comprarse vestidos "sin su marido": "Yo no necesito un hombre que me pague la ropa" reflexionó Guadalupe.

Aunque le dio pena saber que a Peri le tocaba vivir en la misma casa que su expareja (y su novio), no fue motivo de peso para darle una segunda cita: "Es un hombre que no sale del bar". Eso sí, a él no le hubiera importado volver a quedar, para poder conocerse mejor.

