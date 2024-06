'First Dates', el inesperado comentario sexista de una soltera de Vilanova i la Geltrú en su cita. "Pagamos a la catalana"

En general, hay mucha fauna humana en 'First Dates' y las perlas que sueltan llegan a un punto de no sorprender a nadie. Eso sí, Eli se lució en su cita con Kiko, con su comentario sexista sobre las mujeres al volante y ofendiéndose luego porque no la invitaran a cenar.

Old habits die hard

Eli tiene 57 años, es de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y es empresaria jubilada: "Soy una persona que le da mucha importancia al estatus, hay que saber vivir bien". Contaba que lleva 10 años sin prensentarle ninguno de sus ligues a su madre y que se quedó viuda del hombre con el que se casó a los 18 años: "El hombre que me gusta es tipo Bertín Osborne, físicamente y en las aficiones: los caballos y el pádel".

Kiko es abogado, barcelonés y tiene 61 años: "Hablo más que pienso". Al verle, a Eli ya le chocó su físico: "Lo primero que he pensado es viejo prematuro. Si no tienes pelo, no te lo peines para adelante. Le falta una asesora de imagen".

Ya desde el principio comenzaron los silencios incómodos, así que Eli intentó romper el hielo preguntándole si hacía algún deporte. Mala decisión, ya que él le dijo que no le iba "esto de las raquetas" y, además, le contó que había tenido muchas relaciones "por suerte o por desgracia".

A Kiko le dio la impresión de que ella seguía enamorada de su exmarido y decidió dar rienda suelta a su arsenal de chistes, aunque sin demasiado éxito. Eli le contó que "no conducía como las mujeres, porque lo hacen fatal" y a él le pareció un prejuicio muy sexista, porque también había hombres que conducían mal.

Eli se mosqueó al saber que conducía un Toyota: "Me ha parecido un básico". Pero aún más cuando él el propuso "pagar a la catalana" la cuenta: "Me he quedado muerta. Yo espero que el caballero pague la primera cita".

Cuando le preguntaron a Eli si quería una segunda cita, ella se rio y dijo secamente: "No". Luego intentó argumentarlo diciendo que "le había faltado algo", pero no pudo evitar apostillar: "Te tienen que arreglar un poco el pelo". Kiko se lo tomó a risa ("Me lo corto como te guste") y dijo que a él no le importaría tener otra cita, ya que "no había que juzgar un libro por su tapa".

