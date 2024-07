'First Dates Hotel', una soltera de Vitoria se queda boquiabierta ante el fallo garrafal de su cita. "Repásate la geografía"

El primer programa de 'First Dates Hotel' mostró varias primeras citas, tanto en el restaurante como en la zona de ocio del resort. Teresa vino con mucha seguridad a su cita y le acabó gustando Juan, aunque su desconocimiento en geografía le pilló con la guardia baja.

¿Dónde está Madagascar?

Teresa vive en Granada pero es de Vitoria, de edad "atemporal" y resolutiva: "Los hombres de mi edad no me gusta ninguno, porque están con una barriga tremenda, unas ojeras como botones... horrorosos". Vino buscando "un Clint Eastwood de hace 20 años" y no descartaba el sexo en la primera cita, si le gustaba.

Juan tiene 74 años y contaba que no cuajaba con ninguna mujer: "Me gustan las mujeres más inteligentes que yo, que no sea una 'chismirrimirris'". Al ver a Teresa, pensó: "La he visto actual, un poco mayor pero claro, yo también lo soy". Por su parte, ella pensó que él "no era para tanto".

Al comenzar la cita, ninguno quiso probar la comida japonesa: "El pescado crudo y el 'cerviche' no me gustan" comentó Teresa. Empezaron a hablar y Juan le contó que había llevado a artistas como Nino Bravo o Massiel: "El mundo de la farándula es como circense. (Pero esta es) una farándula de categoría" reflexionó ella.

En cuanto a aficiones, ambos coincidieron en que les gustaba viajar, pero Teresa casi se atraganta al enterarse de que él no leía: "Es un delito no leer". Terminada la cena, se trasladaron a las hamacas, donde ella se puso a leerle un poema que escribió cuando se separó.

La zona de las hamacas

"Casi lloraba, el tío. Es que soy muy buena escribiendo" concluyó Teresa, al ver que Juan tenía los ojos vidriosos después de su lectura. Los dos coincidieron en que querían seguir conociéndose, y él se lo demostró trayéndole flores al día siguiente a la habitación (aunque al final se las tuvo que llevar de vuelta a Gandía, porque Teresa insistió en que no le cabían en la maleta).

Su última conversación fue sobre viajes, y empezaron a soltar destinos turísticos a los que querían ir: "A Madagascar ya me iré yo sola". "¿Pero Madagascar no es de Portugal?" inquirió Juan. "No, por favor, es de África. Repásate los continentes, geografía" le recriminó Teresa.

