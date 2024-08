'First Dates', la nefasta primera impresión de una soltera de Vilanova i la Geltrú en su cita. "Me ha dado repelús"

El amor a primera vista no es muy fiable, y tampoco la situación contraria. Gloria fue a 'First Dates' y no le gustó nada físicamente Josep, pero luego durante la cita cambió de opinión al poder conocerle mejor.

Cuestión de higiene

Josep tiene 49 años, trabaja como agricultor y ganadero y viene desde La Baronia de Rialb (Lleida): "Me gustan las mujeres más Barbies, no nos vamos a engañar. Pero lo más importante es que sea inteligente". Buscaba a alguien con las cosas claras para compartir su vida.

Gloria es hostelera en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y tiene 48 años: "Yo quiero un tío que se limpie el culo cada día y que se afeite". Contaba que en la vida le habían engañado mucho y eso había hecho que se pusiera barreras.

Al ver a Josep, no tuvo la mejor impresión: "Me ha dado repelús, lo he visto así 'parao'". Él tampoco pensó lo mejor de ella: "Pensaba que nos poníamos a discutir nada más llegar". A Gloria le dio también bajona ver que él estaba bebiendo agua con limón y azúcar.

Lo primero que quiso dejar claro Gloria era si Josep era una persona fiel, y él le contestó que sí: "Yo también, y si voy a dejar de ser fiel, te lo diré" le explicó ella. "No me gustan las parejas abiertas y prefiero que, si le gusta otra, sea sincero y cortar la relación".

"Al entrar, no quería ni mirarlo, pero poco a poco he empezado a mirarle a los ojos" relató Gloria, que ya no se mostraba tan reticente con la cita. Ella le contó que era madre soltera y nunca había tenido pareja como tal, y que tenía sus manías: "Un hombre que no mee sentado me da mucho asco".

Al final, vieron que tenían bastante en común y Gloria se desdijo de sus palabras, aceptando tener una segunda cita: "Me ha gustado, me cae bien y somos catalanes". Josep también accedió, remarcando que todavía tenían que conocerse más.

