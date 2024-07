'First Dates', una soltera de Pamplona se equivoca de salida al acabar su cita. "¿Por dónde?"

Los nervios pueden jugar una mala pasada en 'First Dates'. Si bien Jesús y Pilar habían tenido una cita agradable, parece que ella solo podía pensar en que no le gustaba su forma de hablar y terminó confundiendo el armario con la salida.

A través del armario

Jesús es de Venezuela, vive en León, tiene 59 años y está pluriempleado. Ha hecho de todo en esta vida, desde productor de TV a predicar el Evangelio. Contaba que llevaba llevaba en dique seco ya un tiempo: "Después de 13 años sin tener pareja, y 8 años sin tener sexo, Troya va a arder y será maravilloso".

Pilar tiene 56 años, es auxiliar de geriatría y viene desde Pamplona: "El nirvana es como un chip que hay dentro de ti". Su primera impresión al ver a Jesús no fue la mejor: "No me ha transmitido mucho".

Durante la cita, él le contó que estaba en proceso de cambios y descubriendo su "receta del buen vivir". Coincidieron en aficiones, como el senderismo y la meditación, aunque difirieron en el tema animales, porque a ella le encantaban mientras que Jesús solo tendría animales si viviera en una granja.

Pilar le preguntó por su última relación y Jesús le aclaró que llevaba soltero desde 2011 y que había tenido pocas "amigas". Ella le contó que se fue a Cuba hace 25 años, se enamoró de un cubano y se lo trajo para España: "Me gusta el Caribe, son más alegres".

También reveló que tenía sueños premonitorios y a Jesús le hizo reír. Lo que a ella no le hizo ni pizca de gracia fue su forma de hablar: "Su manera de hablar no me acaba de gustar. El tono de voz es como gay. Si quedo con un hombre es para decir: 'Ven aquí y empótrame'".

Al acabar la cita, Pilar se confundió y fue directa al armario creyendo que era la puerta de salida. "¿Por dónde?" preguntó cohibida ante las risas de Jesús y las gemelas. Si bien él quería una segunda cita, ella le dijo que no le había terminado de atraer físicamente y cada uno se fue por un lado.

En Espinof | Este es el dinero que cobran los solteros de 'First Dates' en cada programa del reality de citas

En Espinof | Las 13 mejores películas de 2024