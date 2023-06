'First Dates': un soltero de Cádiz viene preparado para su cita. "Ni idea de inglés, pero el sexo no se me da mal"

Nunca se sabe lo que puede pasar en una cita de 'First Dates'. Eugenio buscaba una chica espontánea y alocada y, por si las moscas, vino preparado y depilado a la cita (luego la cosa no terminó de cuajar).

Como locos por la vida

Manuela es madrileña, tiene 53 años y trabaja como profesora de inglés. Aborrece a las personas que no se la lanzan a comerse la vida porque cree que solo se vive una vez: "Aunque creo que hay vidas futuras y pasadas". Su anterior matrimonio le aburrió mucho y se cansó de que no hubiera chispa.

Eugenio tiene 58 años y es operador de cámara. Se define como un alma libre, aventurero y "el loco de la vida". La primera impresión fue inmejorable: aparte de venir conjuntados, él no se esperaba batir su récord personal: "Nunca he estado con una pelirroja".

Su primera "green flag" fue enterarse de que, aunque Eugenio vive en Madrid, es de Cádiz, porque a Manuela le encanta esa ciudad e incluso tiene una casa allí para irse cuando se jubile.

Durante la cita, a Manuela le ha gustado ver que venía muy arreglado y que es un apasionado de su trabajo. Cuando ella le habló del suyo, Eugenio tuvo que confesar que no entiende ni papa de inglés. Ella le enseñó que se había tatuado su propio nombre con un pájaro encima, para demostrar lo alocada que es pero él no parece del todo convencido: "Eso no me demuestra que es activa".

Cuando empezaron a hablar de sexo, Eugenio no quiso quitarse méritos: "El sexo me gusta y no se me da mal. Igual que de inglés no tengo ni idea, el sexo es un idioma que sí hablo". También estuvieron en desacuerdo con aquello de "donde hay pelo, hay alegría" porque ambos se habían depilado: "He venido preparado, porque no sabemos cómo vamos a terminar".

Después de explicar que es muy de "aquí te pillo, aquí te mato" y que aún le queda mucho por experimentar, Manuela reconoció que no había surgido la chispa entre ellos y Eugenio coincidió en que, aunque había sido una velada agradable, mejor dejar las cosas como estaban.

