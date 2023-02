'La isla de las tentaciones 6': Elena acaba destruida y se marcha de la hoguera después de ver el morreo de David con su tentadora

"¡No, no, no, no, nooooooo!": si habéis oído un grito desesperado desde vuestra casa es porque Elena ha visto cómo su novio se ha besado y metido en la cama con María y su reacción no ha podido ser más desesperada: de hecho, por lo que podemos ver, en el próximo episodio llegará a desmayarse después de ver el momento en el que se acuestan juntos. Las cosas como son: la reacción es bastante normal.

"David, ¿qué has hecho, tío?"

Ya lo venía avisando desde el primer vídeo de la hoguera: estaba viendo a su novio de fondo con María y no le estaba gustando un pelo. Pero lo que no esperaba era lo que se ha encontrado: un intercambio de saliva seguido de, bueno, "lo que surja". Mediaset and chill.

La concursante ha cogido, en plena desesperación, y se ha alejado de la tablet en la que ven los vídeos pidiendo irse del programa. Cuarto episodio y ya estamos así, pero es que parece que lo que está por venir será todavía peor porque David no está por aminorar el ritmo. Llora porque su novia lo está pasando mal, sí, pero después se calma a su manera.

La hoguera de las chicas también ha roto el muro emocional de Naomi, que al ver cómo podía perder a su chico (spoiler: no parece que le vaya a perder) se ha roto por dentro. Ahora, que la resolución de ese destrozo emocional no sea liarse con el primero que pille está por ver. Al fin y al cabo esto es 'La isla de las tentaciones', no 'del respeto mutuo'.