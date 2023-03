La isla de las tentaciones 6: quién es Marina, la auxiliar de medicina estética que ha hecho que un tentador abandone el reality

En algún momento, La isla de las tentaciones ha pasado de ser un reality de parejas que ponen a prueba su fidelidad a que los tentadores también reclamen lo suyo. Todo "gracias" a Marina, que ha conseguido que Manuel se muera de celos y abandone la isla.

La isla de los celos

Marina López tiene 24 años, es de Madrid y es auxiliar de medicina estética. Le gusta la moda y la fotografía. Su cuenta de Instagram ronda los 94.100 seguidores y su cuenta de TikTok los 129.800 seguidores.

Marina lleva un año como pareja de Álex Sánchez. Se veía venir de antes que la suya no era la relación perfecta, ya que ella dejó a su anterior pareja para irse con Álex y tenía un problema de celos importante, llegando incluso a acostumbrarse a coger el móvil de Álex de vez en cuando para darle un repasito.

En el reality, la pareja se separó en muy malos términos, porque a Marina no le sentó nada bien que Yaiza le hiciera una ahogadilla a su novio el primer día. Desde entonces, cada uno ha avanazado más de la cuenta con los tentadores pero, eso sí, no les parece bien que su pareja haga lo mismo.

En un principio, Marina se sintió atraída por Manuel, el tentador militar, inaugurando incluso la temporada de besos en Villa Paraíso. No obstante, llegó Miguel de Hoyos y se ve que le gustó más, así que dejó al otro de lado. Manuel no pudo soportarlo y tuvo varias broncas con ella, hasta que Marina se cansó y le dejó claro que "él no es su novio", así que no le puede pedir explicaciones.

Tras dar pie a un enfado bochornoso en mitad del desayuno, cuando Manuel explotó exigiendo saber quién iba diciendo por ahí que Marina le había hecho una paja, se pudo ver en el adelanto de la siguiente gala que el militar se hartará de ella, hará las maletas y se marchará de la villa. Algo que a Marina no le va a quitar el sueño para nada.

En Espinof | Dónde está la Isla de las Tentaciones: estas son las localizaciones de Villa Playa y Villa Paraíso donde se graba el reality de Telecinco