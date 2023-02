La isla de las tentaciones 6: el vídeo de Naomi escondía un easter egg de fondo y muestra un supuesto beso que trae de cabeza a los chicos

Hoy ha sido el día en el que 'La isla de las tentaciones' se ha parecido más a 'Confianza ciega'. Y es que Sandra Barneda ha dicho que sí, oye, es posible que manipulen las imágenes. Que aquí venís a un reality de ligue, chatos, no a 'Grandes documentales'. El caso es que durante el vídeo que Adrián estaba viendo de Naomi hubo una sorpresita de fondo. O no, pero eso llegado un punto era lo de menos.

Un beso, dame solo eso

Durante el vídeo, entre el jugueteo de Naomi muy excusado por parte de su novio, que incluso si saliese en medio de una orgía seguiría diciendo que "tiene valores y hay puntos que nunca superará para no hacerme daño", uno de los chicos dio la voz de alarma diciendo que había visto un beso de fondo. Y a David, que iba de macho alfa, se le salió el corazón por la boca.

"Si fuera Elena la del beso me habrían puesto las imágenes", ha dicho muy convencido el muchacho, antes de recibir un corte por parte de la presentadora: "No tiene por qué". Esta edición Sandra no aguanta a este grupo y se nota muchísimo. A tanto ha llegado la paranoia que los chicos han empezado a pelearse sobre quién era la chica rubia del vídeo porque no reconocen ni a sus propias novias.

Al final, un spoiler: era Elena, sí, pero no dejaba de ser el beso en la mejilla más magnificado de la historia. Mientras tanto, Adrián seguía excusando a Naomi mientras el resto de sus compañeros le comentaban que se estaba magreando con Napoli en la piscina fuera de un contexto de fiesta. Vamos, que si no hay drama se lo inventan.