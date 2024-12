Juan gana 'Gran Hermano' pero es penalizado y esto es lo que se lleva de los 300.000 euros del premio

Anoche fue la última gala de 'Gran Hermano' y Juan se alzó como ganador de la edición. Sin embargo, el concursante contaba con la penalización de haber sido repescado por uno de sus compañeros por lo que, en vez de 300.000 euros, solo pudo llevarse la mitad del dinero.

Gala final

Óscar, Juan y Ruvens se disputaban el primer puesto en la final de 'GH'. Ruvens fue el primero en quedar fuera del último duelo, que resolvió Jorge Javier Vázquez anunciando la victoria de Juan por 53,2% de los votos.

Óscar y Juan, los dos finalistas de 'Gran Hermano 19'

Al revelar su nombre, el aludido se llevó las manos a la cabeza incapaz de creérselo, el resto de sus compañeros se le echaron encima y corearon palabras de enhorabuena: "¡Lo has conseguido, tío! '¡Qué grande! ¡Te lo mereces!". Él se puso a llorar de la emoción y Vázquez le hizo entrega del codiciado maletín.

Sin embargo, el concursante no pudo hacerse con los 300.000 euros del premio por un motivo: Juan había sido expulsado en la sexta gala y pudo volver gracias a la "vida extra" que gastó su compañero Adrián. Un giro que venía con truco: en caso de que uno de los dos ganase, solo podría llevarse el 50% del premio.

Así pues, le ha salido rentable a Telecinco coronar a Juan como ganador, ya que el concursante terminó su concurso embolsándose 150.000 euros: "No me lo creo, me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí y de toda la gente que me ha apoyado. Al final, es lo que me llevo. Lo que ha ganado es la humildad y el ser buena persona y ser tú mismo" agradeció Juan.

¿Cómo ha ido en audiencias?

Como viene sucediendo con la gran mayoría de formatos televisivos, esta última temporada del reality ha sido la menos vista de su historia. No obstante, su audiencia media es más que rentable para los datos que maneja actualmente Telecinco que, además, se despidió con máximo de temporada con 18,3% y 1.121.000.

