'Mask Singer' acertó al desenmascarar a otro político y a la mujer de un torero. "La voz me delata"

Tras una semana de descanso, anoche volvió 'Mak Singer' con dos nuevos desenmascaramientos. Varios miembros del jurado acertaron al apostar por Miguel Ángel Revilla, que fue uno de los famosos que revelaron su identidad junto a María José Campanario.

Ovejas y brocolis

Tras los desenmascaramientos de gente como Carl Lewis o Manuela Carmena, el tercer programa de 'Mask Singer' se quedó en el terreno político con su quinta revelación, mientras Tiburón, Corazón, Mosca y Piña lograron salvarse para una semana más.

En primer lugar, fue Brócoli quien tuvo que poner las cartas sobre la mesa, después de interpretar 'Quédate' de Quevedo. Ana Milán apostó por Gorka Otxoa, Alaska por Pedro Acosta y los Javis coincidieron en que se trataba de Miguel Ángel Revilla.

Sus sospechas fueron confirmadas cuando la cara del expresidente de Cantabria apareció bajo la máscara: "La voz me delata" afirmó, después de reconocer que las había pasado canutas para poder moverse con el disfraz puesto porque "no se ve nada".

En cuanto a Oveja, cantó 'Let me out' de Dover y Ambrossi se aventuró con Gemma Mengual, Alaska sugirió Leire Martínez, Calvo optó por Amaia Montero y Milán se quedó en Mireia Belmonte. Al final, se reveló como María José Campanario, la esposa del torero Jesulín de Ubrique: "Estoy feliz de que nadie me haya descubierto, ni mi marido".

