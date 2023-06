"No sabe si tragar o morirse". 'Masterchef 11' expulsó al concursante que cocinó un plato "vomitivo"

Recta final de 'Masterchef 11'. Cada vez quedan menos concursantes pero las eliminatorias deben continuar: Jorge Juan fue el último concursante expulsado, tras preparar un plato que no se podía comer.

Robo a plato armado

La gala de 'Masterchef 11' comenzó recuperando la prueba de los robos, en la que los aspirantes podían robarle ingredientes a sus compañeros. Jotha empezó con ventaja pero al final le salió el tiro por la culata y se quedó sin nada, por lo que recibió el delantal negro al momento.

Los jueces destacaron a Eneko y Pilu como los mejores, mientras que Ana, Álex y Jorge Juan se unieron a Jotha para enfrentarse a la prueba de eliminación, en la que tuvieron que replicar un plato del exconcursante y ganador de la temporada 3, Carlos Maldonado.

A excepción de Ana, el resto de cocinados no fueron demasiado bien pero el más desastroso fue el de Jorge Juan: "No me apetece nada probarlo" reconoció Samantha. Tanto los jueces como los compañeros que se atrevieron a catarlo coincidieron en que el plato no se podía comer: "Los pobrecitos, los veo con una cara... Uno está a punto de vomitar y el otro no sabe si tragar o morirse" bromeó.

Como era de esperar, Jorge Juan fue el nuevo concursante expulsado pero se marchó satisfecho de su paso por el programa: "Estoy súper contento. Me voy súper orgulloso. Me llevo a la gente, los amo a todos. No cambiaría nada de mi paso por 'Masterchef'. Lo he disfrutado, me lo he gozado... más no se puede pedir".

En Espinof | 8 realities de cocina muy sabrosos que puedes ver en streaming para llenar el hueco de 'Masterchef'