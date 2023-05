"Te creías que lo habías hecho bien". 'Masterchef 11' expulsó al concursante que se había rendido

A veces, una segunda oportunidad no es suficiente: Marta fue una de las concursantes repescadas de 'Masterchef 11' pero anoche volvió por donde había venido al ser expulsada de nuevo.

Árbol enfermizo

La primera prueba de la gala de 'Masterchef' tuvo lugar en Sitges (Cataluña). Los concursantes se dividieron en dos equipos capitaneados por Pilu, que pudo elegir por haber obtenido el delantal dorado en el programa anterior, y Ana. Se trataba de cocinar un menú de vanguardia para 30 comensales y, durante el cocinado, Luca volvió a abandonar los fogones por un mareo.

Ana no terminó de manejar bien su capitanía e incluso Jordi Cruz tuvo que intervenir para echarles una mano. Sus fallos derivaron en que su equipo, compuesto por Jotha, Jorge Juan y Marta, terminara recibiendo los delantales negros.

La prueba de eliminación consistió en replicar un árbol de cacao creado por el chef David Pallàs. A la hora de las valoraciones, Marta presentó un tronco con apenas un par de hojas y Jordi le recriminó el haber dado por terminado el cocinado cuando aún le quedaban 15 minutos. "No me he rendido" negó ella. "Es peor, te creías que lo habías hecho bien" le dijo Pepe Rodríguez.

Cuando anunciaron que Marta era la concursante expulsada, Luca bajó emocionado a abrazarla: "Marta me ha hecho ver la vida de otra manera". "Este último tiempo me he sentido más capaz y más fuerte. Quería agradecer que me hayáis dado esta oportunidad única e irrepetible. Me llevo a mis compañeros, gracias a ellos soy mejor persona" dijo antes de marcharse.

