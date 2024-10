Pablo Motos sufre otra mala noticia pero esta vez no es culpa de David Broncano: multa de casi 580.000 euros a 'El hormiguero'

Están siendo semanas muy agitadas en el otrora tranquilo reinado televisivo de Pablo Motos. Todo eran risas hace meses cuando se hablaba de 'La revuelta' como competidor de 'El hormiguero' y el propio David Broncano no parecía muy confiado ante la esperada guerra de cifras, pero lo cierto es que ha dado un vuelco a las audiencias y su competición con Motos está siendo uno de los grandes temas de conversación y de entretenimiento dentro de la televisión española.

Pero en esta ocasión no es 'La revuelta' de Broncano la responsable de la mala noticia que se acaban de llevar Motos y su equipo, aunque de eso hablaremos más abajo. Resulta que han sancionado a Atresmedia por publicidad encubierta en 'El hormiguero'. Tal como informa CadenaSer, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a la compañía por un importe de 579.374 euros por vender una bebida alcohólica en el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

579.374 euros por publicidad encubierta

"En el programa emitido el 26 de junio de 2023 se mostraron imágenes y se mencionó una bebida alcohólica de 36 grados, fuera del horario permitido para su promoción y sin advertir que se trataba de publicidad. Esta presentación, disfrazada como parte del contenido del programa de entretenimiento, podría inducir a los espectadores a confusión o error", afirma la CNMC. Para castigar la publicidad encubierta se cita el artículo 122.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). Por otro lado, se menciona el artículo 123.4 de la misma LGCA sobre la publicidad que fomenta "comportamientos nocivos para la salud" donde se pretende prohibir el anuncio de bebidas alcohólicas de más de 20 grados más allá de un horario limitado. Sólo está permitido "entre las 01:00 y las 5:00 horas", según la ley.

Motos y Maluma en el programa de la polémica

Estos dos incumplimientos se traducen en sendas multas que suman el total de 579.374 euros, si bien cabe destacar que la cifra se ha reducido un alto 40% por dos motivos: reconocimiento de la responsabilidad y pago anticipado.

En el programa al que se refieren, Pablo Motos tuvo de invitado al cantante y empresario Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma. Durante la entrevista emitida en Antena 3 en horario de máxima audiencia, el músico colombiano aprovechó para vender su marca de mezcal; puso una botella sobre la mesa y sirvió un vaso al presentador, que no tuvo problema alguno en participar. Tal como denunció en su momento la asociación FACUA-Consumidores en Acción, Motos sabía que estaban incumpliendo las normas al ocultar la marca de la botella y reconocer: "Le voy a dar la vuelta, que si no nos van a reñir". No fue suficiente, claro.

Más allá del castigo y su reducción, me llama la atención que si Pablo Motos hubiera avisado que estaban haciendo publicidad, aún le habría caído una sanción por vender una bebida más fuerte de la cuenta en un horario inadecuado. La próxima vez, un vinito avisando que es publicidad y listo, menos lío. Quizá ahí tiene una oportunidad David Broncano si quiere contraatacar sin invertir demasiado, que tampoco es plan de malgastar. Y no es que los espectadores necesitemos, precisamente, que nos recuerden que podemos acudir a bebidas alcohólicas.

La semana perfecta de Broncano contra Motos

Volviendo a las audiencias, ayer 'La revuelta' volvió a vencer a 'El hormiguero'. Un 17,3% y 2.286.000 espectadores para el show de Broncano en La 1; un 15,8% y 2.066.000 personitas mirando la tele en el caso de Motos en Antena 3. Pero lo más llamativo no es eso, la verdadera noticia es que 'La revuelta' ha ganado durante toda la semana a 'El hormiguero', cerrando una racha perfecta de triunfos para el programa de RTVE, Broncano y su equipo.

Ayer jueves lograron además el mejor dato de los cuatro días de la semana con la visita de Berto Romero y Andreu Buenafuente (Gloria Gaynor fue la invitada de Motos). La batalla está siendo muy interesante.

