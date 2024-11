RTVE acabó entregando los 20.000 euros del premio al ganador de 'La bien cantá', tras semanas de audiencias decepcionantes

El pasado sábado concluyó 'La bien cantá', otorgándole la victoria a Alba Dreid. El concurso de copla que en teoría era una de las grandes apuestas de RTVE, finalmente ha cerrado con unas audiencias flojísimas que no han remontado en toda su emisión.

La mal cantá

Si bien originalmente 'La bien cantá' se estrenó en el prime time de La 1 en la noche del martes, sus datos flojos (557.000 espectadores y 7,8% de share) desanimaron a la cadena y decidió moverlo a la noche del sábado a partir de la tercera gala.

El movimiento no dio sus frutos y el pasado 23 de noviembre, tras ocho galas, el reality de copla llegaba a su fin con los 547.000 espectadores y 7,3% de cuota que anotó su última gala, poco más del 6.6% y 530.000 espectadores de media que ha conseguido el programa sumando todas su entregas.

En su última gala, Jorge Marazu y Alba Dreid quedaron como finalistas, tras interpretrar 'María la portuguesa' y 'Callejuela sin salida', respectivamente. Con un 52,89% de los votos, Alba se alzó como ganadora de esta primera temporada y recibió los 20.000 euros del premio.

Rocío Muñoz Morales, presentadora del formato, no pudo evitar emocionarse al anunciar el veredicto, y quiso agradecérselo al equipo del programa así como al jurado, formado por Lucas Vidal, Rayden y María del Monte. Visto el balance general de la temporada, es de esperar que no haya más ediciones de este formato que pretendía elegir al mejor cantante de copla, y que claramente no ha rendido al nivel que se espera de una apuesta de estas características.

En Espinof | Si te has quedado sin temporadas de 'RuPaul's Drag Race', puedes ver esta edición especial internacional que se emite en abierto

En Espinof | Las mejores series españolas en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y otras plataformas