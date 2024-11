Tras las flojas audiencias de su temporada 1, RTVE anuncia los concursantes de la nueva edición de 'Bake off: famosos al horno'

Pese a que la temporada 1 de 'Bake off: famosos al horno' quedó muy lejos de ser un éxito en audiencias, RTVE decidió renovarlo para una temporada 2. El reality de repostería ha anunciado también las 14 celebrities que concursarán en su nueva edición.

14 famosos al horno

La primera temporada de 'Bake off: famosos al horno', concurso de repostería presentado por Paula Vázquez, no terminó de cuajar en audiencias. Tuvo una media de 11.1% de share y 848 000 espectadores, por lo que sus resultados, si bien no tan desastrosos, quedaban muy lejos de lo que se esperaba de una apuesta así de ambiciosa.

Pese a ello, RTVE ha querido renovarla por una temporada 2 y ya ha revelado la lista de 14 concursantes famosos que se lanzarán a las cocinas, competirán por tomar el relevo de Ana Boyer y hacerse con los 100.000 euros del premio que irán destinados a una ONG.

La lista está formada por la cantante Yurena (A.K.A. Tamara), el presentador Víctor Sandoval, el cantante Mario Jefferson, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Nagore Robles, el torero Finito de Córdoba, la presentadora Cristina Tárrega, la actriz María Adanez, el vidente Maestro Joao, la periodista Isabel Gemio, la diseñadora Cósima Ramírez, el actor Mario Marzo y el piloto de motociclismo Pol Espargaró.

El trío de jueces que valorarán sus platos estará formado por la repostera Eva Arguiñano, el chef Paco Roncero y el pastelero Damián Betular. Si bien esta será su segunda temporada en RTVE, en realidad el formato ya contó con una temporada anterior en Amazon Prime Video, titulada 'Celebrity Bake Off España'.

En Espinof | 'Niquelao!': una desternillante oda al desastre culinario recubierta con una dulce capa de veneno

En Espinof | Las mejores series de superhéroes en Netflix, HBO y otras plataformas