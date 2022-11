Este juego de mesa de Pokémon asegura horas de diversión: está de oferta en Amazon y es un regalo perfecto para el amigo invisible

No todos los regalos de Navidad se resumen en la propia Navidad. Somos muchos los que aprovechamos las fechas para participar en el amigo invisible con familiares y amigos, y la duda siempre vuelve: ¿qué puedo regalar? Si aún no lo has decidido y quieres hacer un buen regalo a un seguidor de Pokémon o de los juegos de mesa, este perfecto juego de mesa Laberinto Pokémon es perfecto para disfrutar en compañía, y su precio ahora está mucho más reducido en Amazon, ya que lo puedes tener en casa por tan solo 24,99 euros en lugar de los habituales 36,24 euros.

La nueva generación de Pokémon se acerca y coincide con la reciente victoria que ha cautivado a cada uno de los seguidores de la franquicia. Por ello, disfrutar de un magnífico juego de mesa de Pokémon es una de las mejores opciones para pasar las tardes navideñas.

Comprar juego de mesa de Pokémon al mejor precio

El objetivo del juego se puede intuir por su nombre, ya que tendremos que salir del laberinto mientras diferentes Pokémon nos desafían. Se trata de un juego por turnos, donde podremos mover nuestra ficha representada por algunos de los Pokémon iniciales de cada generación, pero no será nada fácil salir del laberinto.

En cada turno, el laberinto se transforma, por lo que es perfecto para descubrir cada uno de los tesoros que esconde cada pasillo, y, sobre todo, tendremos que capturar un sinfín de Pokémon que se esconden en cada casilla, ¿encontrarás a tu favorito? Entre el contenido de la caja, encontramos un tablero, 34 piezas de laberinto, 24 fichas Poké Ball, 4 peones Pokémon y 4 pedestales.

Imagen: Amazon

