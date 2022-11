'Andor' (1x11): un tenso y emocionante episodio que prepara el camino para el final de temporada de esta estupenda serie de Star Wars

La semana pasada, 'Andor' nos regaló el mejor episodio hasta ahora de la serie con 'Una salida', donde se nos mostraba a Cassian logrando escapar de los trabajos forzados e iniciando una nueva mecha de cara a que la Resistencia pase a la acción y se ponga al Imperio, mientras que hoy ha tocado ir preparando al camino para lo que promete ser un gran final de temporada.

No había sido nada raro hasta ahora que el personaje de Diego Luna pasase a un segundo plano para que la serie de Disney+ fuese dando más fondo a otros frentes muy importantes para el futuro de 'Andor'. En 'Hija de Ferrix' ha sucedido justamente eso sin que la tensión decaiga y sabiendo dar con la tecla adecuada para brillar también en lo emocional.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante

Decisiones difíciles

Por un lado está claro que la senadora Mon Mothma está metida en un lío que tiene muy difícil solución y solamente es necesaria una secuencia para dejar claro que no le va a quedar otra que aceptar esa propuesta que inicialmente había repudiado. Tanto la música de Nicholas Britell como la interpretación de Genevieve O'Reilly resultan fundamentales para dar un toque de fatalidad inevitable para conseguir un bien mayor.

Justo esa es también la conclusión que se extrae del encuentro entre Luthen y Saw Gerrera, pues ambos son muy conscientes de que el Imperio tiene todas las de ganar si actúan con honradez y salvan a Kreegyr y sus hombres. Tal y como comenta el personaje interpretado por Forest Whitaker, es una decisión motivada por la inminente guerra de la Resistencia contra el Imperio, y es que no nos olvidemos de que al final cómo se llega a esa situación es lo que nos está contando 'Andor'.

No obstante, los aliados del Imperio tampoco son unos inútiles y poco a poco van haciendo avances, desde esa sesión de tortura que ha dejado maltrecha a Bix hasta ese intento final de abordar la nave de Luthen. Está claro que ganar tiempo es la mejor estrategia ahora mismo, pero que habrá más bajas por el camino es algo inevitable. A fin de cuentas, del personaje muy bien interpretado por Stellan Skarsgård no había ni rastro en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'...

Obviamente, Luna también aparece en el episodio, con su trama aquí teniendo dos ejes primordiales. El primero es que muchos se fugaron de la cárcel pero parece que solamente dos han logrado sobrevivir a la fuga -al menos que sepamos-, un pequeño recordatorio de que hacen falta muchos para alzarse contra el Imperio pero que va a hacer infinidad de bajas. Eso sí, al final tienen que sobrevivir las personas indicadas para dar los pasos necesarios para que triunfe la revolución. Y a cada cual le llegará su momento para sacrificarse.

Eso sí, 'Andor' no se olvida de la dimensión humana y la muerte de Maarva también juega un papel esencial en la serie, tanto por ver cómo las fuerzas del Imperio quieren usarlo para sacar ventaja, sea simplemente para conseguir información o directamente a modo de trampa. Y es que resulta obvio que Cassian no va a poder evitar pasarse por allí para despedirse de su querida madrastra...

De esta forma, 'Hija de Ferrix' es un episodio que te mantiene en tensión durante todo el episodio, teniendo especial mérito que en la mayoría de ocasiones lo consiga más por la promesa de algo que tiene que suceder que por otra cosa. Además, el doble desenlace es estupendo, ofreciendo primero un gran espectáculo con la fuga de Luthen y luego un momento mucho más íntimo con el descubrimiento por parte de Cassian de la muerte de Maarva y con la breve charla posterior sobre la necesidad de que la gente sepa lo que está haciendo el Imperio.

Dicho esto, sospecho que habrá quien vea aquí un simple episodio de transición antes de darlo todo con el final de temporada, pero es que una de las grandes virtudes de 'Andor' es que sabe prepararlo todo y darle la profundidad necesaria para que no sea que simplemente pasen cosas en una galaxia muy muy lejana. Y capítulos como 'Hija de Ferrix' son imprescindibles para ello.

